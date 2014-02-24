台湾数据：1月工业生产指数较上年同期跌1.78%，受到农历春节假期影响

路透台北2月24日 - 台湾经济部周一公布，1月工业生产指数 较上年同期跌1.78%，上月修正后为升5.55%。

经济部在新闻稿中指出，受到农历春节假期影响，工业生产指数较上年同期减少1.78%，其中制造业减少1.93%，矿业及土石采取业增加2.88%，电力及燃气供应业减少2.79%，用水供应业增加3.05%，建筑工程业增加6.04%。

展望未来，经济部表示，国际整体经济复苏步伐趋稳，以及国内半导体、光学元件之高阶制程具市场竞争力，可望因消费性电子新品的不断推出与多样化而持续增产，加上新三轻投产、钢铁高炉结束岁修及去年2月春节假期较长，预期今年2月制造业生产年增率将转为正成长。(完)

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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (记者 高洁如; 撰写 詹静宜; 审校 杨淑祯)