香港热股：市场忧虑信贷收紧，内房股领跌

路透香港2月24日 - 受内地近日传出有少数银行暂停房贷及开发商削价售楼等消息拖累，香港上市的内房股周一几乎全线下跌，华润置地 、中国海外 成跌幅最大蓝筹股。分析师称，内房股普遍负债较高，投资者忧虑开发商流动性及销售前景，令股价受压。

央企背景的华润置地最多下挫8.1%，至16.96港元的2012年10月以来最低点，负债较高的恒大地产 最多跌8.8%。龙头股中国海外跌幅亦达6.2%。

“中国两会即将召开，现在是较敏感的时刻，投资者担心两会期间会有不利（房地产）板块的政策出台。”信诚证券联席董事张智威说。

他指出，内房股虽然估值便宜，但它们因过去几年多次发美元债，在美国退市加息的阴影下，市场对这类股份较为谨慎。

投行巴克莱报告称，周末内地传出有商业银行暂停夹层融资业务及房地产供应链金融业务，以及两家在杭州和常州的开发商削价售楼，这些消息将会加深投资者对开发商资金状况和房地产销售前景的忧虑，并持续令股价受压。

但该行认为，以上一轮情况类似周期（2011年9-12月）内房股的估值，显示股价下调空间约10-13%，而内房公司目前的资产负债比已经改善，故信再跌幅度有限。