《热点透视》G20经济成长誓言欠缺提振需求策略

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撰稿 Andy Mukherjee 编译 戴素萍

路透新加坡2月24日 - 20国集团(G20)对全球国内生产总值(GDP)再增2个百分点的承诺，欠缺了重要的提振需求策略。

周末在悉尼举行的G20财长与央行总裁会议，采用了国际货币基金组织(IMF)报告中所提出的经济成长目标。该报告分析了如果全球最大几个经济体就共有议程达成一致后的可能情况。

IMF研究人员建议，中国、德国、巴西、印度、印尼和美国之间的消费和投资应该重新安排。他们并建议要小心修复财政赤字；同时调整规范以提振就业，并致力于提高劳动和资本效率。总括而言，研究人员认为这些政策应该有助于将IMF对2018年实质产出的最新预估增加2.25万亿(兆)美元。

然G20虽对提高产出计划热烈响应，但对于额外的增幅由谁买单却只字未提。萨伊定律(Say's Law)认为“供应将会创造其自身的需求”，该定律长久以来受到质疑，而决策者至少有三大理由无法相信该定律，其一，国民收入的薪资部分呈现迟滞或下滑，使得工作者不愿支出；其二，聘用和解雇政策放宽及财政赤字趋紧，如果民间投资没有起色的话，最终会让目前疲弱的需求雪上加霜。最后，只要通胀放缓持续推高企业资本的实质成本，生产力或许就不会大幅增加了。

如果全球金融条件突然收紧，通胀放缓的风险甚至会更大。坦率地说，G20领导人确实说过，一些发达国家的货币政策需要保持宽松。但当通胀仍远低于其2%目标时，美国联邦储备理事会(美联储/FED)正在缩减其买债计划，而欧元区当前政策也有通缩之虞。新兴市场震荡不稳，中国无序违约的威胁也不是微不足道。