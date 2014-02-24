中国债市动态：现券收益率跌势不改，房地产相关消息进一步鼓舞多头热情

路透北京2月24日 - 中国银行间债市周一早盘利率债收益率跌势不改，利率互换(IRS)及国债期货市场亦有联动。市场人士表示，近期少数银行暂停房贷消息进一步鼓舞了多头的热情，短期继续关注央行公开市场操作，交易策略上会考虑部分筹码高位落袋为安。

“债券买盘很强，可能跟周末房地产消息有关，国债表现还行，但没有三五七年政金债那么火爆，”广发银行高级交易员颜岩称。

他进一步表示，相关房地产市场消息对基本面的影响尚难判断，当前更关注央行公开市场操作及受其影响的资金面。交易策略取决于自身仓位情况，若偏高可选择适当落袋为安。

华东地区一银行资深交易员亦表示，春节假期后资金宽松程度好于预期，是最近这波行情的直接原因；预计流动性后期会慢慢收紧，进而限制行情的更一步演进。

上周末集中爆出消息，杭州某楼盘因降价而引发老业主砸盘，以及传闻各大银行对于房地产贷款政策出现变化，部分银行暂停办理房地产夹层融资业务和地产供应链金融业务。 早盘房地产股领跌沪综指 ，中国股市则拖累亚股走低。

财政部长楼继伟日前表示，中国需高质量的经济增长，目前关注焦点是降低通货膨胀率和促进就业，而非增长。

剩余期限约6.65年的固息13附息国债20券最新成交对应收益率 为4.3750%，上交易日尾盘报4.42%。