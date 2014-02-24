《焦点》G20誓言未来五年将经济增长提振2个百分点，但说的容易做的难

各国的改革侧重点不同，从美国的提高民间储蓄率，到中国的改革医疗与社保体系。

但相同点是，这些改革都面临着政治或财政方面的阻力。

“一些改革可能会带来巨大回报，但它们通常不受欢迎，并且会带来巨大痛楚，”Blythe说。

“比方说，很多国家都在努力应对人口老龄化问题。他们未来或许根本无力支应养老金支出，但现在着手未雨绸缪却是政界人士的噩梦。”