《焦点》G20誓言未来五年将经济增长提振2个百分点，但说的容易做的难

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
各国的改革侧重点不同，从美国的提高民间储蓄率，到中国的改革医疗与社保体系。
但相同点是，这些改革都面临着政治或财政方面的阻力。
“一些改革可能会带来巨大回报，但它们通常不受欢迎，并且会带来巨大痛楚，”Blythe说。
“比方说，很多国家都在努力应对人口老龄化问题。他们未来或许根本无力支应养老金支出，但现在着手未雨绸缪却是政界人士的噩梦。”
各界就此问题有过许多建议，核心就是让人们更难以早早退休。澳洲国库部长霍基负责主持G20会议，他启动了有关将该国退休年龄从目前的65岁提高到70岁的“国民对话”。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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