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货币新闻 | 2014年 2月 24日 星期一 13:21 BJT

《焦点》G20誓言未来五年将经济增长提振2个百分点，但说的容易做的难

各国的改革侧重点不同，从美国的提高民间储蓄率，到中国的改革医疗与社保体系。

但相同点是，这些改革都面临着政治或财政方面的阻力。

“一些改革可能会带来巨大回报，但它们通常不受欢迎，并且会带来巨大痛楚，”Blythe说。

“比方说，很多国家都在努力应对人口老龄化问题。他们未来或许根本无力支应养老金支出，但现在着手未雨绸缪却是政界人士的噩梦。”

各界就此问题有过许多建议，核心就是让人们更难以早早退休。澳洲国库部长霍基负责主持G20会议，他启动了有关将该国退休年龄从目前的65岁提高到70岁的“国民对话”。
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