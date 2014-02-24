敬告客户：人民币意外急贬的政策意图--PDF版本****

人民币连续四天累计约0.45%的跌幅令市场错愕，曾经风光无限的汇差＋利差套利模式，顿时被打回原形。不仅在岸市场的外贸企业痛苦难耐，许多押注人民币刚性升值的离岸市场交易盘，也纷纷因触发止损位而加入人民币的抛售大军。 上周五晚伦敦交易时段，离岸人民币兑美元一度触及6.1162的年内最低，令一周的跌幅超过1%. 显然，这并非一次由市场力量驱动的人民币贬值。因为我们看到，在岸市场人民币现货走贬的同时，还伴随着外汇占款的投放和利率下降，央行刻意引导的意图十分明显。 答案似乎正在一点点浮出水面，是否为了打击越演越烈的套利热钱，让虚高的进出口贸易还原真实？ 央行的目的也许并不是这么简单。结合美国正在发生的QE退出背景分析，目前中国经济表现较为疲弱，汇丰中国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值再次下挫；虽然1月进出口数据较好，但与OECD经济体的经济放缓不相匹配，显示国际套利资本流入有增无减。 因此，我们理解，具有中国货币政策指向含义的人民币中间价近期的主动大幅贬值，应该是顺应经济放缓及应对全球量化宽松政策退出的主动操作，尽早地挤压泡沫。 显然，在中国经济形势敏感微妙之际，中国央行的政策操作思路正在发生改变。