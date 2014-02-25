版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 12:43 BJT

背景资料：台湾2013-2014年度公债标售结果一览

路透台北2月25日 - 台湾央行周二受财政部委托标售的10年期公债103/6 得标利率为1.583%，符合市场预期。

一. 2013-2014年度公债发行状况(R为增额发行公债)：

期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间%

(年) (亿台币)

103/6 10 400 1.5000 1.5830 1.0000-1.5830

103/5 30 300 2.1250 2.2300 2.1500-2.2300

103/4 5 400 1.0000 1.0800 0.9800-1.0800

103/3 20 300 2.0000 2.0700 1.2200-2.0700

103/2 5 351 1.1250 1.1400 1.0000-1.1400

103/1 2 350 0.6250 0.6580 0.5500-0.6580

102/10R 10 350 1.7500 1.6730 1.4200-1.6730

102/9R 30 300 2.5000 2.4300 2.2900-2.4300

102/8R 20 296.512 2.0000 2.1500 1.9000-2.1500

102/11 5 300 1.2500 1.1500 0.9000-1.1500

102/10 10 400 1.7500 1.7990 1.5000-1.7990

102/9 30 263.020 2.5000 2.5000 2.1000-2.5000

102/8 20 120.014 2.0000 2.1000 1.8800-2.1000

102/7 2 300 0.6250 0.7160 0.5000-0.7160

102/6R 10 350 1.1250 1.4600 1.2000-1.4600

102/5R 30 289.029 1.7500 1.9900 1.7000-1.9900

102/3R 20 300 1.5000 1.8400 1.6900-1.8400

102/2R 5 400 0.8750 1.0170 0.9000-1.0170

102/乙1 20 400 1.7500 1.8470 1.6950-1.8470

102/6 10 400 1.1250 1.2150 1.1500-1.2150

102/5 30 350 1.7500 1.7950 1.6500-1.7950

102/4 2 400 0.6250 0.7350 0.5880-0.7350

102/3 20 400 1.5000 1.6050 1.5000-1.6050

102/2 5 400 0.8750 0.9110 0.7000-0.9110

102/1 15 400 1.3750 1.4880 1.1700-1.4880

二. 各行业得标比重(%)如下:

证券业 银行业 票券业 保险业

103/6 39.38 47.74 2.88 10.00

103/5 39.00 9.33 0.00 51.67

103/4 48.88 37.62 13.50 0.00

103/3 28.83 45.50 0.00 25.67

103/2 43.87 43.60 11.11 1.42

103/1 9.42 88.01 2.57 0.00

102/10R 54.00 40.00 0.29 5.71

102/9R 46.50 14.16 12.67 26.67

102/8R 50.42 15.18 3.37 31.03

102/11 53.50 38.17 8.33 0.00

102/10 49.87 38.37 3.63 8.13

102/9 36.88 15.98 4.94 42.20

102/8 32.50 12.51 13.33 41.66

102/7 25.83 66.50 7.67 0.00

102/6R 37.57 54.58 0.99 6.86

102/5R 28.02 45.69 2.42 23.87

102/3R 29.49 42.18 4.33 24.00

102/2R 31.00 64.75 4.25 0.00

102/乙1 33.00 44.87 1.88 20.25

102/6 40.00 48.00 12.00 0.00

102/5 34.29 30.85 0.57 34.29

102/4 9.38 81.87 8.75 0.00

102/3 21.00 44.75 0.50 33.75

102/2 28.50 53.87 16.00 1.63

102/1 13.25 54.12 1.38 31.25(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐