背景资料：台湾2013-2014年度公债标售结果一览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北2月25日 - 台湾央行周二受财政部委托标售的10年期公债103/6 得标利率为1.583%，符合市场预期。
一. 2013-2014年度公债发行状况(R为增额发行公债)：
期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间%
(年) (亿台币)
103/6 10 400 1.5000 1.5830 1.0000-1.5830
103/5 30 300 2.1250 2.2300 2.1500-2.2300
103/4 5 400 1.0000 1.0800 0.9800-1.0800
103/3 20 300 2.0000 2.0700 1.2200-2.0700
103/2 5 351 1.1250 1.1400 1.0000-1.1400
103/1 2 350 0.6250 0.6580 0.5500-0.6580
102/10R 10 350 1.7500 1.6730 1.4200-1.6730
102/9R 30 300 2.5000 2.4300 2.2900-2.4300
102/8R 20 296.512 2.0000 2.1500 1.9000-2.1500
102/11 5 300 1.2500 1.1500 0.9000-1.1500
102/10 10 400 1.7500 1.7990 1.5000-1.7990
102/9 30 263.020 2.5000 2.5000 2.1000-2.5000
102/8 20 120.014 2.0000 2.1000 1.8800-2.1000
102/7 2 300 0.6250 0.7160 0.5000-0.7160
102/6R 10 350 1.1250 1.4600 1.2000-1.4600
102/5R 30 289.029 1.7500 1.9900 1.7000-1.9900
102/3R 20 300 1.5000 1.8400 1.6900-1.8400
102/2R 5 400 0.8750 1.0170 0.9000-1.0170
102/乙1 20 400 1.7500 1.8470 1.6950-1.8470
102/6 10 400 1.1250 1.2150 1.1500-1.2150
102/5 30 350 1.7500 1.7950 1.6500-1.7950
102/4 2 400 0.6250 0.7350 0.5880-0.7350
102/3 20 400 1.5000 1.6050 1.5000-1.6050
102/2 5 400 0.8750 0.9110 0.7000-0.9110
102/1 15 400 1.3750 1.4880 1.1700-1.4880
二. 各行业得标比重(%)如下:
证券业 银行业 票券业 保险业
103/6 39.38 47.74 2.88 10.00
103/5 39.00 9.33 0.00 51.67
103/4 48.88 37.62 13.50 0.00
103/3 28.83 45.50 0.00 25.67
103/2 43.87 43.60 11.11 1.42
103/1 9.42 88.01 2.57 0.00
102/10R 54.00 40.00 0.29 5.71
102/9R 46.50 14.16 12.67 26.67
102/8R 50.42 15.18 3.37 31.03
102/11 53.50 38.17 8.33 0.00
102/10 49.87 38.37 3.63 8.13
102/9 36.88 15.98 4.94 42.20
102/8 32.50 12.51 13.33 41.66
102/7 25.83 66.50 7.67 0.00
102/6R 37.57 54.58 0.99 6.86
102/5R 28.02 45.69 2.42 23.87
102/3R 29.49 42.18 4.33 24.00
102/2R 31.00 64.75 4.25 0.00
102/乙1 33.00 44.87 1.88 20.25
102/6 40.00 48.00 12.00 0.00
102/5 34.29 30.85 0.57 34.29
102/4 9.38 81.87 8.75 0.00
102/3 21.00 44.75 0.50 33.75
102/2 28.50 53.87 16.00 1.63
102/1 13.25 54.12 1.38 31.25(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申