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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 10:43 BJT

新债招标：中国国开行三期增发债收益率低于市场预期

路透上海2月25日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.5237%，略低于此前4.56%的预测均值。

同时招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.1039%和5.2927%，亦低于此前市场预测均值5.18%和5.35%；上述三期债投标倍数分别为1.53倍、3.32倍和2.89倍。

国开行另外两期七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场收益率预测均值相应为5.49%和5.55%。

今日招标新债具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 均为60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 7年多重价格(美国式)招标；

1/3/5/10年单一价格(荷兰式)招标

缴款日 2月27日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 2月26日-2月27日

上市日 1年：3月3日

3/5/7/10年：3月5日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%

(加权) (加权)

2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%

(加权) (加权) (完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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