《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今后一个时期保持中高速增长具有良好基础--中央政治局

中共中央政治局周一召开会议表示，尽管今年发展面临形势依然错综复杂，但今后一个时期中国保持经济中高速增长具有良好基础。

--《综述》中国试图引导外界弱化对GDP增速过度关注

近期再度席卷多个省份的严重雾霾天气进一步凸显中国经济结构调整的紧迫性。尽管马年伊始外界对中国经济下行忧虑再度泛起，不过从中国央行行长和财长在G20会议上的最新表态，不难看出中国正试图引导外界弱化对其GDP增速过度关注，强调更注重经济增长质量。

--中国央行：尚未看到资本流出迹象，汇率改革利大于弊--副行长

中国央行副行长兼外汇管理局局长易纲日前称，一个国家受外部冲击影响的程度主要取决于该国的基本面，近期新兴市场表现分化，中国尚未看到资本流出的情况；汇率改革有利有弊，但总体上利大于弊。

--中国外汇：外管局简化外债转贷款外汇管理，下月起取消汇兑审批

中国政府大力推进的简政放权正在各部门得到落实。为促进投融资便利化，国家外汇管理局日前下发通知，简化外债转贷款外汇管理，从3月起，取消转贷款在外汇局环节的逐笔登记和汇兑审批，实行转贷款债权人集中登记。

--中国贸易：一季度出口料现波动，今年外贸增速保持去年水平--商务部

中国商务部发言人沈丹阳周一称，由于春节等季节性因素，一季度的出口可能会出现一些波动，并预计今年外贸保持与去年全年水平上下的增长速度。

--中国房地产：1月70个大中城市房价同比升9.6%，为一年半来首度放缓

中国官方数据显示主要城市1月房价延续涨势，但同比涨幅出现一年半来首度放缓，在部分地方加大调控政策，房地产相关信贷偏紧的情况下，未来涨势或有望趋缓。

--中国金融：通过债务与资产间转换去杠杆，将城投债转为市政债等--专家

中国国际经济交流中心副研究员张茉楠认为，在中国，债务去杠杆的最好方式，是债务与资产之间的置换；具体而言，大致有将部分城投债转为市政收益债、建立基础设施产权交易市场、以股权融资替代债务融资三种思路。

--中国房地产：楼市行政调控手段尚未迎来退出时机--住建部专家

尽管近期三四线城市出现房屋滞销，但中国住建部政策研究中心研究员王珏林认为，楼市行政调控手段还未迎来退出时机。现在大城市的市场供需关系不够平衡，供不应求形势较为严重，一旦放开限购等手段，市场很容易进入新一轮暴涨。

--中国金融：深圳前海明确今年改革时间表，争取率先试行QDII2

在上海自贸区金融细则密集落地之际，同样有着“试验田”之称的深圳前海亦不甘寂寞。深圳市政府日前明确今年前海改革时间表，包括上半年争取申请拓宽跨境人民币贷款资金来源和使用范围，将放款主体扩大至境外金融机构；年底前则争取率先试行合格境内个人投资者制度(QDII2)。

--台湾数据：1月工业生产指数较上年同期跌1.78%，受到农历春节假期影响

台湾经济部周一公布，1月工业生产指数较上年同期跌1.78%，上月修正后为升5.55%。

--台湾财政：财政部将恢复银行与保险业营业税至5%，投信证券业维持2%

台湾财政部周一表示，将恢复银行与保险业金融营业税至5%，现行为2%；至于投信、证券、期货与票券业营业税仍维持2%。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》基本面忧虑激发利率债中长端买盘，关注明日央行回笼力度

中国银行间市场现券收益率及IRS不改下行态势；流动性维持宽裕，而国内楼市前景忧虑及相关信贷调控等负面消息损及基本面前景，资金风险偏好回落，利好债市，利率债中长端买盘尤为踊跃。

--中国债市：信用债收益率估值全线续降，一年跌幅尤甚--交易商协会

中国银行间市场交易商协会最新发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值延续全线走低态势，其中短端跌幅尤甚。

--中国公开市场：一级交易商本周可上报多期限正/逆回购，以及央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天两种，逆回购包括七天和14天。

--中国基金：证监会提示货币基金风险，拟放行参与短债投资--报载

中国证券报周一引述消息人士称，证监会近日召集基金公司负责人开会，会议内容涉及提示货币基金风险、对货币基金参与短期债券投资征求意见等；近期监管层可能发出关于货币基金风险提示的通知。

【外汇】

--《市场聚焦》人民币意外贬值与联储退出QE冲击之视角

人民币兑美元近期意外持续走贬，让不少投资者惊诧，也使不少套利者受伤，还引发其他诸多新兴货币随之走贬。然而，联储退出量化宽松进程及新兴市场所受两轮冲击，可能有助于提供一种观察本次人民币意外贬值的新视角。

--中国汇市：人民币续收贬逼近6.1元，大行购汇尾盘扬威贬势难言终

人民币兑美元即期周一继续收贬。中间价连续第五天低开，贬幅明显收窄。客盘出现分化、结购汇相对均衡，但在收盘前十分钟大行购汇再度入场，令收盘价逼近6.10元关口。

【证券/期货】

--《特写》沃尔玛调整在华模式 以退为进

沃尔玛向来以低价闻名，但近期在中国市场遭遇挫折。在中国，价格对消费者购物的影响力下降。

--《焦点》中国政府治霾下令削减钢铁产能，地方关闭僵尸钢厂充数

改革中国河北省臃肿的钢铁产业，是中国政府治理空气污染的一个关键举措。不过，多数工作要由市场，而不是政府来完成。

--美国个股：新浪微博拟第二季赴美上市，计划融资约5亿美元--消息

消息人士周一表示，新浪已经聘请瑞士信贷和高盛为其安排新浪微博赴美上市事宜，计划融资约5亿美元。

--中国股市：沪综指收挫1.75%连续第三日下跌，金融地产等权重股领跌

中国股市沪综指周一收挫1.75%创一个半月最大单日跌幅，并连续第三日下跌。今日市场受地产股负面传闻影响持续低迷，金融地产等权重板块领跌大盘。分析师指出，负面消息加剧了市场对经济下滑的担忧，对走势起到了推波助澜的作用，但短线料后市跌幅有望减缓。

--路透专访：中国万向收购的Fisker一年内将重启Karma汽车生产

中国最大汽车零部件生产商--万向集团美国公司总经理倪频表示，Fisker计划最早今年在芬兰工厂恢复生产Karma车型，并再度在美国和欧洲出售这款汽车。万向在美国Fisker破产拍卖中，以1.492亿美元收购了该公司。

--中国钢铁：河北一日削减钢铁产能820万吨，环保压力促产能淘汰加速

中国部分地区连日遭遇雾霾天气，加大了地方政府整治高污染行业的压力。钢铁第一大省--河北省周日对钢铁落后产能重拳出击，一天内集中拆除了十多座高炉，削减钢铁产能820万吨，此举向当地钢企发出了化解过剩产能的强烈信号。

--中国企业：华为意欲美国智能手机市场找到立足点--高管

中国电信设备制造商华为消费者业务执行副总裁赵科林(Colin Giles)周日表示，相信可以利用近期美国电信运营商调整手机销售方式之际，在重要的美国市场找到立足点。

--互联网金融：中国证监会拟提高货币基金风险准备金要求--财新

以余额宝为代表的互联网货币基金近期资产规模突飞猛进，但在资产配置上过度依赖协议存款，已引起中国监管部门关注。据财新网周六报导，中国证监会将出台一份管理规定，以确保货币基金的风险准备金能够覆盖协议存款的未支付利息。

--中国期市：工业品期货全线大跌，受楼市前景和去产能忧虑打击