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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 08:35 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月25日

*工商时报：

--财政健全方案瞄准调高金融营业税及股利扣抵税率减半，投资专家一致认为，对银行保险业获利冲击难免，而可扣抵税率减半，更将引发大股东、董监事弃权卖压，降低参与除权息意愿。历年扮演台股多头轴心的除权息行情恐受挫，可扣抵率愈高个股受影响愈大。

--苹果 在今年启动智慧型手机进入64位元时代，联发科 曾被认为今年将不会推出64位元晶片，不过联发科再次发动突袭，选在昨日全球手机供应链年度盛事--2014年世界移动通信大会(MWC)展上，正式宣布首款64位元晶片将在今年第三季初开始送样出货。

--2014年MWC在西班牙巴塞隆纳正式登场，宏达电 董事长王雪红亲征大打行销战，在宏达电的摊位现场，王雪红预告与欧系车厂的合作将有初步成果。

--大陆商务部昨日表示，两岸货品贸易协议大部分条文已达成一致，双方进行了八次正式商谈，且两岸已就彼此关注的重点产品进行了充分沟通，这项涉及双方万余项商品的关税协议，或有机会如台湾期待赶在大陆与南韩自由贸易协定前签署生效。

*经济日报：

--第一金 举行去年第四季法说，指出今年业务策略将锁定海外市场，内部已备妥1亿美元银弹准备并购海外银行，包括美国东岸的社区型银行，以及印尼、泰国等中小型银行，都是物色的标的之一。

--寿险龙头国泰人寿推动成立来最大业务组织改造专案〞Agency2.0（业务人员转型计画）〞，将业务员管理规格化，同步提升业务质量，2.5万名业务部队分四阶段加入，预计今年底全面实施。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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