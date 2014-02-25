《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月25日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*工商时报：
--财政健全方案瞄准调高金融营业税及股利扣抵税率减半，投资专家一致认为，对银行保险业获利冲击难免，而可扣抵税率减半，更将引发大股东、董监事弃权卖压，降低参与除权息意愿。历年扮演台股多头轴心的除权息行情恐受挫，可扣抵率愈高个股受影响愈大。
--苹果 在今年启动智慧型手机进入64位元时代，联发科 曾被认为今年将不会推出64位元晶片，不过联发科再次发动突袭，选在昨日全球手机供应链年度盛事--2014年世界移动通信大会(MWC)展上，正式宣布首款64位元晶片将在今年第三季初开始送样出货。
--2014年MWC在西班牙巴塞隆纳正式登场，宏达电 董事长王雪红亲征大打行销战，在宏达电的摊位现场，王雪红预告与欧系车厂的合作将有初步成果。
--大陆商务部昨日表示，两岸货品贸易协议大部分条文已达成一致，双方进行了八次正式商谈，且两岸已就彼此关注的重点产品进行了充分沟通，这项涉及双方万余项商品的关税协议，或有机会如台湾期待赶在大陆与南韩自由贸易协定前签署生效。
*经济日报：
--第一金 举行去年第四季法说，指出今年业务策略将锁定海外市场，内部已备妥1亿美元银弹准备并购海外银行，包括美国东岸的社区型银行，以及印尼、泰国等中小型银行，都是物色的标的之一。
--寿险龙头国泰人寿推动成立来最大业务组织改造专案〞Agency2.0（业务人员转型计画）〞，将业务员管理规格化，同步提升业务质量，2.5万名业务部队分四阶段加入，预计今年底全面实施。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申