版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 14:23 BJT

韩国股市：收跌，受累于中国股市下挫

路透首尔2月24日 - 韩国股市周一下午扩大跌幅，中国股市下挫进一步打压已因美国房市数据疲软而受挫的风险人气，但部分投资者逢低买入，因此跌幅受限。

韩国综合股价指数 收跌0.5%至1,949.05点。

中国股市周一跌至两周低点，同时拖累香港股市，因报导称各家银行开始收紧房地产贷款。

早盘买进的机构投资者反手卖超613亿韩元(5,718万美元)韩股。外资周一仅仅卖超8亿韩元韩股。

服务业类股最受打击。互联网服务公司Naver 收低3%，游戏公司NCSoft 续跌至下挫7.4%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐