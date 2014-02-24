韩国股市：收跌，受累于中国股市下挫

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透首尔2月24日 - 韩国股市周一下午扩大跌幅，中国股市下挫进一步打压已因美国房市数据疲软而受挫的风险人气，但部分投资者逢低买入，因此跌幅受限。
韩国综合股价指数 收跌0.5%至1,949.05点。
中国股市周一跌至两周低点，同时拖累香港股市，因报导称各家银行开始收紧房地产贷款。
早盘买进的机构投资者反手卖超613亿韩元(5,718万美元)韩股。外资周一仅仅卖超8亿韩元韩股。
服务业类股最受打击。互联网服务公司Naver 收低3%，游戏公司NCSoft 续跌至下挫7.4%。(完)
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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