《交易视点》正回购规模可能扩大到千亿，但债券收益率有望维持--广发银行

路透上海2月24日 - 中国广发银行最新报告认为，预期本周资金面会保持宽松状态，央行正回购还会继续，回笼资金规模很可能较上周扩大，达到千亿以上。但二级市场上，债券收益率有望维持在当前位置。

广发银行建议，在短端收益率大幅下行后，最好保持谨慎。可以适当关注5-7年左右中端品种。如果仓位较重，目前可以开始减仓。避免继续大规模买入债券。

**正回购乃流动性调节非紧缩**

上周市场回顾方面，得益于资金的极度宽松，上周债券和IRS利率先涨后跌，最终小幅下行。从成交中可以感受到机构普遍比较谨慎，尤其是IRS市场。Repo IRS利率最终下行幅度约10bp左右，曲线明显陡峭化。而上周资金的宽松一度令市场感到紧张，央行正回购给市场一个紧缩的信号。

不过广发银行认为，从14天正回购的期限来看，央行意在回笼目前过多的资金，缓解泛滥局面，期限上只有14天，方便灵活操作。因为这么宽松的局面一般不会持续，所以不论正回购连续操作还是停止，都是合理调节流动性的常规手段。

对于本周操作策略，广发银行认为，本周资金面会保持宽松状态，央行正回购还会继续，回笼资金规模很可能较上周扩大，达到千亿以上。毕竟隔夜1.8%，7天3.7%的利率较低，甚至低于3.8%的14天正回购利率。所以，央行将继续回笼。

二级市场上，债券收益率有望维持在当前位置，从这一波下行的节奏看，机构还是比较谨慎，时刻担心资金收紧。上周收益率先上后下，实际降幅不大。未来只要资金能保持在适度平衡状态，市场最终会迎来一波更加疯狂的走势。建议在短端收益率大幅下行后，最好保持谨慎。可以适当关注5-7年左右中端品种。如果仓位较重，目前可以开始减仓。避免继续大规模买入债券。

IRS先升后降，repo 1y 在4.8%的位置一度遇到很强的阻力。央行正回购操作给了IRS利率上涨的强劲动力。Pay side认为R007必然反弹，所以果断支付。不过正回购是央行的常规调节，并没有太强政策意义，R007反弹至4.0%以上，甚至4.5%的时候，正回购自然会停止。整体上我们判断目前货币政策以稳定为目标，不会再出现去年的极度紧张状况。IRS利率绝对水平还是偏高，所以现阶段，建议持有收取固定仓位，或者选择收取长端固定利率。

**避免继续大规模买入债券**

具体而言，分资金面，债券及IRS来分析。

上周资金面非常宽松，R001只有1.75%,R007跌破3.5%.如此宽松的利率一方面令市场颇为激动，另一方面又担心这种好日子突然结束。央行适时重启正回购，说明其已经认为目前的资金过于宽松，担心低利率会重新刺激机构进行杠杆。我们看到上周正回购的量不大，净回笼580亿，实际回笼还是靠网下定向正回购。当然这个信号很明显，资金不会如此宽松下去，R007必然从3.5%开始反弹至4.0%以上。

预期本周，资金面会继续保持宽松，央行正回购也会持续进行。由于14天期限较短，所以本周正回购规模会增大，预计超过千亿，R007会从3.40%反弹，毕竟这已经是一个非常低的位置了。不过近段时间，资金会继续保持偏宽松的状态。

债券方面，上周债市受到资金宽松和央行正回购的双重影响，收益率先上后下，最终下降幅度不大。上周初首先小幅反弹，主要是因为之前的获利盘抛售和定向正回购传闻，周二紧接着网上正回购，令市场认为央行收紧的思路不变，抛盘突然增多，利率小幅上行。无奈市场资金非常宽松，不少机构无法出清，债券需求旺盛，从短端追至中长端，曲线陡峭化下行。金融债下降幅度较大，约有10bp。

预期本周，央行正回购将继续操作，市场资金会保持宽松，当然这种局面可能随时改变。收益率本周会进入相对平稳时期，市场分歧可能增大，建议在短端收益率大幅下行后，最好保持谨慎。可以适当关注5-7年左右中端品种。如果仓位较重，目前可以开始减仓。避免继续大规模买入债券。

IRS方面，上周IRS利率明显下降，不过前半周利率走势却充满了不确定。主要是正回购的影响。毕竟这是半年多以来再度重启，市场的紧张心情可以理解。虽然当时的R007只有3.7%，但不少机构仍然等待正回购将R007利率拉高，所以选择支付固定利率。不过2次正回购并未回笼过多资金，流动性极度宽松，最终带动IRS利率下行，不过同样不算顺畅，下行过程反反复复。可以看出IRS市场相对债市，对资金宽松更加谨慎。

预期本周，资金在正回购的影响下，还是会保持偏宽松状态。不过3.5%以下这个利率我们认为还是太低，对于IRS市场来说，R007的反弹很容易带动利率上行，不过现在repo IRS在4.7%到4.9%的位置，绝对水平还是挺高，即使上行幅度也不会很大。建议持有收取固定仓位，或者选择继续收取长端固定利率。