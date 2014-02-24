全球矿业：美国自由港麦克默伦将恢复自印尼铜精矿出口--印尼工业部长

路透雅加达2月24日 - 印尼工业部长称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 预计将在“不久”恢复出口铜精矿。之前由于该公司在印尼上个月实施矿产新规而与当局发生了争议，从而停止了出口。

印尼工业部长M.S. Hidayat对媒体表示：“自由港麦克默伦铜金矿公司总体上是理解了规定，并将遵守...该公司也将在不久出口铜精矿。在出口税收减免方面，财长将在自由港公司一座冶炼厂建成后加以考虑。”

未能联系到自由港予以评论。

另一家公司Freeport and Newmont Mining Corp 已停止了出口，因其与印尼政府就后者1月12日宣布的出口税产生争议。(完)