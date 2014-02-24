全球矿业：美国自由港麦克默伦将恢复自印尼铜精矿出口--印尼工业部长

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透雅加达2月24日 - 印尼工业部长称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 预计将在“不久”恢复出口铜精矿。之前由于该公司在印尼上个月实施矿产新规而与当局发生了争议，从而停止了出口。
印尼工业部长M.S. Hidayat对媒体表示：“自由港麦克默伦铜金矿公司总体上是理解了规定，并将遵守...该公司也将在不久出口铜精矿。在出口税收减免方面，财长将在自由港公司一座冶炼厂建成后加以考虑。”
未能联系到自由港予以评论。
另一家公司Freeport and Newmont Mining Corp 已停止了出口，因其与印尼政府就后者1月12日宣布的出口税产生争议。(完)
(编译 王洋; 审校 郑茵)
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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