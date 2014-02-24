台湾央行：共发行4,052.8亿台币存单，存单发行余额增104亿

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透台北2月24日 - 台湾央行周一公布，共发行4,052.8亿台币存单，含两年期存单100亿台币。相较存单到期金额3,948.80亿台币，存单发行余额增104亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,889.8
91天期 0.93 45.5
182天期 1.05 17.5
两年期 0.744 100.0
央行上日共发行3,604.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,480.9亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后上周五超额准备为88亿台币，至周日累计超额准备为负2,607亿，加计前期1%的超额准备为831亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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