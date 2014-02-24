台湾央行：共发行4,052.8亿台币存单，存单发行余额增104亿

路透台北2月24日 - 台湾央行周一公布，共发行4,052.8亿台币存单，含两年期存单100亿台币。相较存单到期金额3,948.80亿台币，存单发行余额增104亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,889.8

91天期 0.93 45.5

182天期 1.05 17.5

两年期 0.744 100.0

央行上日共发行3,604.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,480.9亿台币。