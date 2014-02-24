路透专访：日央行可先等夏季经济数据出炉，再决定是否放宽政策--安倍顾问

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
但滨田宏一在专访中向路透表示，“我的看法相当乐观，当反映税率调升的经济数据出炉时，日本央行应会仔细的检视经济景况。”
反映加税影响的主要数据将从6月和7月开始公布。
“仍不清楚消费税调升对经济的影响会有多严重，”滨田宏一称。
日本央行上周决议维持扩张性政策不变，但延长并扩大特别贷款计划，以协助提振经济。
日本央行审议委员森本宜久周四表示，日本央行不须等待经济数据才做出回应，若经济预估出现风险，可以采取先发制人的行动。
消费税在4月从5%调高至8%后，安倍晋三必须决定是否继续执行第二次调升，即是否要在2015年10月进一步调高至10%，该决定会在今年底作出。
日本2013年下半年经济增长较上半年缓慢许多，上半年经济增长主要受到安倍经济学的货币和财政刺激措施所提振。(完) (编译 白云/王冠中; 审校 艾茂林/高琦)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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