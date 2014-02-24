《汇市简讯》欧洲开盘：中国忧虑拖累股市，英镑/美元上涨

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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* 澳元/美元下跌0.11%，美元/日圆跌0.15%，英镑/美元涨0.17%，美元/泰铢涨0.17%
* 中国股市沪综指跌1.75%，日经225指数跌0.19%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.52%，美国10年期公债收益率报2.7248%
* G20誓言未来五年将经济增长提振2个百分点，但说的容易做的难
* 中国房价上涨步伐在14个月里首次放缓 (完)
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路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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