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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 15:12 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国忧虑拖累股市，英镑/美元上涨

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* 澳元/美元下跌0.11%，美元/日圆跌0.15%，英镑/美元涨0.17%，美元/泰铢涨0.17%

* 中国股市沪综指跌1.75%，日经225指数跌0.19%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.52%，美国10年期公债收益率报2.7248%

* G20誓言未来五年将经济增长提振2个百分点，但说的容易做的难

* 中国房价上涨步伐在14个月里首次放缓 (完)

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