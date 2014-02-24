路透专访：中国万向收购的Fisker一年内将重启Karma汽车生产

倪频称一旦销售势头良好，Fisker可能迅速着手开始在美国生产Karma。

他说在美国生产存在几个选项，包括“与一位密西根的潜在合伙人”进行合作。

Fisker也可能利用通用汽车以前在特拉华的一座工厂。倪频拒绝详述密西根方案。

倪频表示，未来有可能在中国生产Fisker的汽车，因为中国提倡使用纯电力车和其它节能汽车，并提供慷慨的购车津贴。

“我们还不知道。第一步是美国，”他称。“但中国是一个我们无法忽视的巨大市场。因此，我们将来肯定会好好考虑中国市场。中国是个年销量高达近2,200万辆的市场。我们只要小有斩获就可以了，”倪频表示，他指的是销量。

据倪频透露，万向也希望Fisker完成第二款名为Atlantic的车型的半成品开发，这是一款中型油电混合动力轿车，定于2015年投产。(完) (编译 王翔琼；审校 白云)