台湾汇市：台币连三日收贬，惟人民币回稳与出口商抛汇料支撑

* 人民币盘中有止跌回稳意味，台币陷入狭幅整理 * 出口商抛汇力道不轻，月底前美元卖压料难止息 * 台币实质交易区间料在30.28-30.35 路透台北2月24日 - 台币兑美元 周一连续第三个交易日收贬。交易员表示，主要跟随人民币以及 韩元的贬势，不过盘中人民币跌深后有止稳意味，且出口商加大抛汇力道，令台币实质交易陷于窄幅盘整格局 。 汇银人士指出，台币本波受人民币牵动走贬，实质交易价格又来到了30.33-30.35底部区，除非人民币持 续走弱，否则月底出口商的抛汇力道，料让台币难以贬破30.40价位。 至于外资动向，汇银人士表示，今日外资偏向买汇，但力量不够强。今日盘面即呈现外资与出口商间的买 卖拉锯。接下来则要观察美国耐久财订单、一周初请失业金人数等的经济数据。明日实质交易区间应该不脱30 .28-30.35价位。 “人民币看起来要休息了，有点获利了结意味。”一本地大型银行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币来到农历春节后的相对高点，若人民币止稳，预料将加大出口商在 本月仅存的三个交易日集中抛汇的意愿。“30.40要贬过不易，是不错的抛汇价格。” 今日台币实质交易区间主要在30.334-30.350，上日在30.300-30.340。 人民币兑美元即期 周一早盘继续走贬，中间价连续第五天低开，但贬幅明显收窄。市场中大行 购汇不明显，而客盘出现分化、结购汇相对均衡。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略扩大；一个 月远汇报价 尾盘报30.315/30.327，上日纽约盘收在30.335。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超18.56亿台币，连七日买超共计392.15亿台币；上 交易日为买超103.59亿台币。 韩元 周一本地市场跌至逾两周最低，因股市下跌，不过出口商月末卖出美元的前景抑制了韩元的跌 势。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周一：美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)； 周二：台湾1月M2年增率、巴西央行货币政策会议、德国第四季GDP详细报告、美联储理事塔鲁洛发表演说 、美国2月消费者信心指数； 周三：台湾主计总处公布1月失业率、英国国内生产总值(GDP)、克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发 布演讲、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发布讲话、美国新屋销售年率； 周四：美联储主席叶伦赴国会听证、美国建筑许可年率、美国耐久财订单、美国一周初请失业金人数、欧 元区企业景气指数； 周五：台湾金融市场因假期休市、美国实质国内生产总值(GDP)、美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演讲、美联储多位联邦银行总裁出席芝加哥大学布斯商学院2014货币政策 论坛。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.425 30.395 30.290-30.430 30.420 5.74 8.02 元太外汇经纪公司 30.415 30.385 30.332-30.415 30.410 2.45 3.195 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.155/-0.125 -0.140/-0.110 (完)