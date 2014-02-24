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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 17:04 BJT

台湾汇市：台币连三日收贬，惟人民币回稳与出口商抛汇料支撑

* 人民币盘中有止跌回稳意味，台币陷入狭幅整理
    * 出口商抛汇力道不轻，月底前美元卖压料难止息
    * 台币实质交易区间料在30.28-30.35

    路透台北2月24日 - 台币兑美元 周一连续第三个交易日收贬。交易员表示，主要跟随人民币以及
韩元的贬势，不过盘中人民币跌深后有止稳意味，且出口商加大抛汇力道，令台币实质交易陷于窄幅盘整格局
。
    
    汇银人士指出，台币本波受人民币牵动走贬，实质交易价格又来到了30.33-30.35底部区，除非人民币持
续走弱，否则月底出口商的抛汇力道，料让台币难以贬破30.40价位。
    
    至于外资动向，汇银人士表示，今日外资偏向买汇，但力量不够强。今日盘面即呈现外资与出口商间的买
卖拉锯。接下来则要观察美国耐久财订单、一周初请失业金人数等的经济数据。明日实质交易区间应该不脱30
.28-30.35价位。

    “人民币看起来要休息了，有点获利了结意味。”一本地大型银行交易员说。
    
    另一大型银行交易员则称，美元兑台币来到农历春节后的相对高点，若人民币止稳，预料将加大出口商在
本月仅存的三个交易日集中抛汇的意愿。“30.40要贬过不易，是不错的抛汇价格。”    
    
    今日台币实质交易区间主要在30.334-30.350，上日在30.300-30.340。    
    
    人民币兑美元即期 周一早盘继续走贬，中间价连续第五天低开，但贬幅明显收窄。市场中大行
购汇不明显，而客盘出现分化、结购汇相对均衡。
           
    海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略扩大；一个
月远汇报价 尾盘报30.315/30.327，上日纽约盘收在30.335。 
                 
    台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超18.56亿台币，连七日买超共计392.15亿台币；上
交易日为买超103.59亿台币。 
        
    韩元 周一本地市场跌至逾两周最低，因股市下跌，不过出口商月末卖出美元的前景抑制了韩元的跌
势。 
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：     
    周一：美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)；
    周二：台湾1月M2年增率、巴西央行货币政策会议、德国第四季GDP详细报告、美联储理事塔鲁洛发表演说
、美国2月消费者信心指数；
    周三：台湾主计总处公布1月失业率、英国国内生产总值(GDP)、克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发
布演讲、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发布讲话、美国新屋销售年率；
    周四：美联储主席叶伦赴国会听证、美国建筑许可年率、美国耐久财订单、美国一周初请失业金人数、欧
元区企业景气指数；
    周五：台湾金融市场因假期休市、美国实质国内生产总值(GDP)、美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国
达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演讲、美联储多位联邦银行总裁出席芝加哥大学布斯商学院2014货币政策
论坛。

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.425    30.395   30.290-30.430   30.420     5.74    8.02
                                                                       
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 (完)
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