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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 15:25 BJT

表格：外资在韩国股市卖超10亿韩元

路透首尔2月24日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超10亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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2月24日 -1.0 -61.8 62.7

2月21日 317.1 -38.7 -273.3

2月20日 -167.6 -20.3 189.6

2月19日 -51.9 -76.0 117.6

2月18日 -47.1 -27.8 79.5

2月17日 23.1 107.4 -132.2

2月14日 2.6 18.6 -25.7

2月13日 -107.6 9.3 92.3

2月12日 -5.3 55.3 -39.1

2月11日 81.9 -57.6 -31.4

2月10日 -141.1 112.6 23.8

2月 7日 162.4 -28.5 -132.4

2月 6日 -114.4 190.7 -68.2

2月 5日 -280.9 234.0 44.3

2月 4日 -655.4 261.8 360.9

2月 3日 -406.4 205.2 202.1

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本月以来 -1,391.8 884.1 470.4

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今年以来 -3,042.5 959.3 1,862.4

---------------------------------------------(完)
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