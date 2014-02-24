表格：外资在韩国股市卖超10亿韩元

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透首尔2月24日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超10亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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2月24日 -1.0 -61.8 62.7
2月21日 317.1 -38.7 -273.3
2月20日 -167.6 -20.3 189.6
2月19日 -51.9 -76.0 117.6
2月18日 -47.1 -27.8 79.5
2月17日 23.1 107.4 -132.2
2月14日 2.6 18.6 -25.7
2月13日 -107.6 9.3 92.3
2月12日 -5.3 55.3 -39.1
2月11日 81.9 -57.6 -31.4
2月10日 -141.1 112.6 23.8
2月 7日 162.4 -28.5 -132.4
2月 6日 -114.4 190.7 -68.2
2月 5日 -280.9 234.0 44.3
2月 4日 -655.4 261.8 360.9
2月 3日 -406.4 205.2 202.1
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本月以来 -1,391.8 884.1 470.4
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今年以来 -3,042.5 959.3 1,862.4
---------------------------------------------(完)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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