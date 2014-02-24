欧股业绩：汇控去年获利不及预期，预计今年市场波动加大

路透伦敦2月24日 - 汇丰控股 表示，今年可能会迎来一个“动荡的市场”，因新兴市场在对变化的经济环境进行调整。此前这家欧洲最大的银行公布年度获利增加9%，但低于分析师预估。

汇丰控股周一表示，对于新兴市场的长期前景依旧持乐观看法，但由于要对变化的经济环境和信心作出调整，所以今年的波动性可能要加大。