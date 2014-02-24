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货币新闻 | 2014年 2月 24日 星期一 16:47 BJT

欧股业绩：汇控去年获利不及预期，预计今年市场波动加大

路透伦敦2月24日 - 汇丰控股 表示，今年可能会迎来一个“动荡的市场”，因新兴市场在对变化的经济环境进行调整。此前这家欧洲最大的银行公布年度获利增加9%，但低于分析师预估。

汇丰控股周一表示，对于新兴市场的长期前景依旧持乐观看法，但由于要对变化的经济环境和信心作出调整，所以今年的波动性可能要加大。

该行公布2013年税前获利为226亿美元，高于2012年的206亿，因营业费用下降。根据汤森路透之前对分析师的调查预估，汇丰控股2013年的获利为243亿美元。(完) (编译 王洋; 审校 郑茵)
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