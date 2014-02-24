欧股业绩：汇控去年获利不及预期，预计今年市场波动加大

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透伦敦2月24日 - 汇丰控股 表示，今年可能会迎来一个“动荡的市场”，因新兴市场在对变化的经济环境进行调整。此前这家欧洲最大的银行公布年度获利增加9%，但低于分析师预估。
汇丰控股周一表示，对于新兴市场的长期前景依旧持乐观看法，但由于要对变化的经济环境和信心作出调整，所以今年的波动性可能要加大。
该行公布2013年税前获利为226亿美元，高于2012年的206亿，因营业费用下降。根据汤森路透之前对分析师的调查预估，汇丰控股2013年的获利为243亿美元。(完) (编译 王洋; 审校 郑茵)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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