重温稿-《台湾新债预测》10年期公债103/6得标利率料在1.58-1.61%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 标售标的：10年期公债103/6
* 标售时间：周二(25日)
* 标售金额：预定400亿台币
* 预测中值：1.58-1.61%
* 受访机构：10家
路透台北2月24日 - 路透周一的调查显示，台湾周二(25日)将标售的10年期公债103/6期 得标利率将落在1.58-1.61%。
路透访谈的10家金融机构中，包括三家银行、三家证券商、两家大型寿险、一家大型金融机构及一家票券商，他们预估本次标售决标贴现率的主要区间落在1.58-1.61%，大区间则在1.57-1.62%。
103/6期10年公债将于下周一（3月3日）发行，预计金额400亿台币。
台湾国库署长凌忠嫄上周三曾对路透表示，10年期公债加计两期增额发行公债，总计发行金额以1,000亿台币为上限。
以下为交易员观点整理：
* 短线10年新券103/6发行前交易主交投落在1.57-1.60%，成为市场预期得标区间的主要参考依据。
* 由于上日30年长券得标利率低于预期，市场解读长券端买气回温，短线情势有利于10年新券标售。
* 近期公债屡屡标低于预期，有助于提升市场持券信心，亦令台债空方偏向观望。
* 此期10年期公债将增额发行两次，筹码较多较不会出现抢标的情况。
* 随着农历年后通货回笼，台湾整体市场资金偏松，略有影响台债气氛区间偏多。
* 今年公债筹码布局甫从第一季展开，操作上较趋积极。
* 美国公债市场近期波动不大，暂对台债标债影响有限。
以下为预测得标利率区间：
中值在1.58-1.61%。
最新报价：
103/6发行公债殖利率周一收跌0.35个基点，收报1.5935%。
以下为交易商对103/6期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
--------------------------------------------------------
大型证券商一 1.59 1.61
大型证券商二 1.59 1.61
大型证券商三 1.59 1.61
大型金融机构 1.59 1.61
大型银行业一 1.57 1.60
大型银行业二 1.58 1.60
大型银行业三 1.58 1.62
大型票券商一 1.58 1.62
大型寿险一 1.58 1.60
大型寿险二 1.58 1.62
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中值 1.58 1.61 (完)
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