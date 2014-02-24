韩国汇市：韩元创逾两周最低，但出口商抛出美元限制跌势

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元 周一下滑至逾两周最低，追随国内股市跌势。但出口商抛售美元限制韩元进一步下跌。
韩元兑美元 国内市场最新报1,074.5韩元，较上周五收盘1,072.1下跌0.2%，且创2月6日来最低收盘水准。(完)
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路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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