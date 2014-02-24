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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 15:43 BJT

韩国汇市：韩元创逾两周最低，但出口商抛出美元限制跌势

路透首尔2月24日 - 韩国韩元 周一下滑至逾两周最低，追随国内股市跌势。但出口商抛售美元限制韩元进一步下跌。

韩元兑美元 国内市场最新报1,074.5韩元，较上周五收盘1,072.1下跌0.2%，且创2月6日来最低收盘水准。(完)

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