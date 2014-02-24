中国债市：资金漫溢IRS续下行，楼市前景致基本面担忧略有升温

路透北京2月24日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一跌势不改。市场人士指出，楼市前景致基本面担忧略有升温，加之流动性宽松格局未改，IRS继续下探之势。

“IRS下去了，主要是受周末那些消息的影响吧，担心房地产，担心经济未来会不会下去，”上海一外资银行交易员称，“流动性也还是充裕的。”

他并指出，近期IRS与现券方向一致，然利率走低幅度不同，或与各自背后是否存真实需求有关。

上周末集中爆出消息，杭州某楼盘因降价而引发老业主砸盘，以及传闻各大银行对于房地产贷款政策出现变化，部分银行暂停办理房地产夹层融资业务和地产供应链金融业务。另外，周一发布主要城市1月房价延续涨势，但同比涨幅出现一年半来首度放缓。 地产金融股等领跌沪综指 ，工业品期货亦全线大跌。

银行间市场周一主要质押式回购利率 跌幅趋缓，尽管流动性整体宽松格局未改，但资金供给较此前的泛滥局面稍有收敛，对于央行公开市场可能加力回笼的担忧，令机构观望心态渐浓。近期人民币汇率快速下滑，央行疑似入场干预或是重要推手，而这一过程中可能向银行体系投放了不小规模的人民币流动性，接下来汇率走向以及央行相应的政策应对也会对资金面的变化形成直接影响。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.3875/4.4825 4.5750/4.6625 4.6650/4.7525 4.7675/4.8625 4.7775/5.0534

上日 4.4600/4.5663 4.6388/4.7200 4.7388/4.8200 4.8350/4.9275 4.8384/5.1184

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变动 -0.0725/-0.0838 -0.0638/-0.0575 -0.0738/-0.0675 -0.0675/-0.0650 -0.0609/-0.0650

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。