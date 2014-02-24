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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 16:32 BJT

台湾债市：主要公债殖利率微幅收跌，市场量缩观望标债结果

* 主流券殖利率微跌
    * 市场量缩观望标债结果
    * 标债前料将区间盘整

    路透台北2月24日 - 台湾主要公债殖利率周一微幅收跌。交易员认为，反应30年长券标
售低于预期及美债持稳，今日主流券殖利率同步走跌；不过10年新券103/6标售在即，市场
观望气氛偏浓，追价力道偏弱令终场殖利率跌幅收敛，料标债前台债仍偏向窄幅区间整理。
   
    他们指出，由于30年长券103/5 得标利率低于市场预期，保险业首季长券
端需求仍强，稍有舒缓市场对明日标售10年新券103/6 的紧张气氛，使台债主
流券殖利率联袂小幅走跌，惟标债前夕市场略显量缩观望，静待10年新券标售结果出炉。
    
    “这几次都标低，令空方较为小心。”一位证券商台债交易员称。
    
    银行交易员亦表示，短线10年新券103/6发行前交易主交投落在1.57-1.60%，成为市场
预期得标区间的主要参考依据，而近期公债屡屡标低于预期，不仅提振市场持券信心，亦令
台债空方偏向观望，不过此期10年期公债将增额发行两次，筹码较多较不会出现抢标的情况
，偏向中性看待得标结果。 
    
    路透调查显示，周二(25日)将标售103/6期得标利率将落在1.58-1.61% 
    
    市场预估，明日五年券103/4 交投区暂看在1.07-1.09%；10年券103/6主要
交易区则暂估在1.57-1.60%，但仍须待新债标售结果出炉指引交投方向。
      
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   -0.25     1.0780   1.0738-1.0815      42.0
   10     103/6                   -0.35     1.5935   1.5830-1.5937      46.0
    
    美国公债价格上周五小涨，因投资人对近期一连串逊于预期的经济数据到底是因为恶劣
天气造成的短期影响，抑或是结构性经济放缓症状有疑虑。指标10年期公债           升5
/32，收益率报2.737%，30年期长债           收益率报2.76%，周三尾盘报2.74%。[US/NC
N] 
    
    受美股小跌及金融股下挫拖累，台湾股市周一收跌0.48%。               证券交易所
周一资料显示，外资及陆资在台股买超18.56亿台币，连七日买超共计392.15亿台币。[ID:n
L3T0LQ24L]
    
    2/24当周全球重要经济事件与数据包括：

    周一：台湾经济部公布1月工业生产指数、中国国民经济数据、美国Markit服务业采购
经理人指数(PMI)；
    
    周二：台湾1月M2年增率、巴西央行货币政策会议、德国第四季GDP详细报告、美联储理
事塔鲁洛发表演说、美国2月消费者信心指数；
    
    周三：台湾主计总处公布1月失业率、英国国内生产总值(GDP)、克利夫兰联邦储备银行
总裁皮亚纳尔托发布演讲、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发布讲话、美国新屋销售年率
；
    
    周四：美联储主席叶伦赴国会听证、美国建筑许可年率、美国耐久财订单、美国一周初
请失业金人数、欧元区企业景气指数；
    
    周五：台湾金融市场因假期休市、美国实质国内生产总值(GDP)、美国芝加哥采购经理
人指数(PMI)、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演讲、美联储多位联邦银行总裁出
席芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。

         30       102/9                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10      102/10                       1.5950
          5       103/4                       1.0800
          2       103/1                     没有成交
 (完)

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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