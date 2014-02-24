更新版 1-全球金属：自由港麦克默伦将在近期重启印尼铜精矿出口--官员

印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)1月12日实施富有争议的矿业法案，其中包括有争议的税收和矿石出口禁令等内容。此法案旨在迫使矿商在印尼国内加工原材料。

但围绕新规定的困惑和争议已使得每月价值5亿美元的矿石和精矿停止出口。这亦导致40亿美元的铜精炼厂投资计划搁浅。

禁令颁布之前，印尼是全球最大的镍矿出口国。同时也是精炼锡、动力煤和铜的主要供应国。

Hidayat说，自由港麦克默伦铜金矿公司正在寻求获准恢复精矿的出口，其拟在三年内建造一座冶炼厂。

自由港麦克默伦铜金矿公司的Sutjipto周一向记者证实，该公司将在印尼建造一座铜冶炼厂。

本月稍早，自由港麦克默伦铜金矿公司和国营PT Aneka Tambang (Antam) 同意研究建造一座22亿美元、30万吨产能的炼厂来进行铜加工。

Sutjipto表示，同Antam就该炼厂的可行性研究将在4月完成。(完) (编译 洪曦/侯向明； 审校 高琦/王翔琼)