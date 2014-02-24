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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 17:09 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币续收贬逼近6.1元，大行购汇尾盘扬威贬势难言终

* 即期继续贬值
    * 大行购汇于收盘前再度入场
    * 客盘结购汇现分化
    * 关注明天是否跌破6.1元整数支撑

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期 周一继续收贬。中间价连续第五天低
开，贬幅明显收窄。客盘出现分化、结购汇相对均衡，但在收盘前十分钟大行购汇再度入场
，令收盘价逼近6.10元关口。
    
    分析人士认为，6.1元作为整数关口，且人民币上周累积跌幅已经较大，该关口的心理
意义更加重要，短期内料对人民币进一步走贬形成较大支撑，即期走势有望趋于平缓。
    
    不过，尾盘一波大行购汇让这种乐观情绪有所降温。一股份行交易员认为，尾盘一波买
盘让美元价格上去快60点，看来监管层决心很大，不想让（美元）价格下去，6.1元“说不
定明天就破了。”
    
    中间价过去五天以来累计下跌136个点子；即期上周累计已下跌0.4%，今年初至今累计
跌幅则为0.73%。
    
    一中资大行交易员表示，市场今天未见到特别大的美元买盘，客盘也出现一些分化，总
体更趋于平衡，购汇较前期增多。感觉客盘方面的预期出现一些分化。
    
    CNH继上周连续急跌之后，目前汇率紧密围绕在岸水平波动，意味着此前两地的套利窗
口已经关闭，套利对在岸汇率构成的结汇压力也将告一段落。
    
    一股份行交易员则提到，2月份贸易顺差有可能偏小，这也可能是人民币弱势的因素之
一，但这是因为受春节影响很大，不能说是出口真的下滑了。
    
    中国商务部发言人沈丹阳周一称，由于春节等季节性因素，一季度的出口可能会出现一
些波动，并预计今年外贸保持与去年全年水平上下的增长速度，不排除2月份的出口数据同
比会出现一些异常。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                                今日        上日     升贬
                         即期成交价格               6.0984      6.0914   -0.11%
                               中间价               6.1189      6.1176   -0.02%
                         成交额                    153亿美元                
                                                                            
                       日内相对于中间价最大波幅  0.43% (上限±   日高     日低
                                                      1%)                
                             日内波动幅度(pips)       75        6.0923   6.0998 
                         2014年来即期升贬值幅度     -0.73%                      
           1年期美元/人民币掉期升水                   275                   
                                                                            
 离岸人民币市场,北京时间16:59                        今日         上日      
                          1年期NDF                 6.1358/01     6.137      
                                  CNH即期          6.0959/96    6.0893      
 
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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