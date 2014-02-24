路透基点：光汇石油洽商最多8亿美元俱乐部贷款，为收购油气资产融资--RLPC

路透香港2月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，光汇石油控股有限公司正在与数家银行磋商，以获得7-8亿美元的俱乐部贷款，为其收购美国油企Anadarko Petroleum在渤海湾的油气资源提供融资。

一位消息人士称，三家中国银行和一家外资银行正参与谈判。另一位消息人士称，中国国家开发银行是介入的几家中国银行之一。

第一位消息人士称，该贷款料将由相关石油区块的利润分享合同作担保，年限为三到五年，分期偿还。

对于汤森路透旗下基点予以询问的邮件和电话，光汇石油未予回复。

在香港上市的光汇石油上周表示，将以10.8亿美元购买Anadarko在渤海湾两处石油区块的权益，使公司的上游业务进一步扩大。据路透报导，光汇石油董事会主席薛光林上周四表示，收购案30%的资金将通过内部资源筹措，其余部分将通过贷款。（完）