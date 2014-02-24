表格：LME金属库存最新变化--2月24日

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透伦敦2月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 282,475 -2,875 锡 8,375 -55 铅 201,350 持平 锌 779,050 -4,850 铝 5,338,700 -7,675 镍 268,152 -558 铝合金 54,780 持平 NASAAC 78,060 -100 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 王冠中; 审校 许娜)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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