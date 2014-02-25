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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 08:00 BJT

台湾经济指标预测--2月25日至5月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:    

     *2月24日当周     
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
   2/25      1610     M2年增率        1月       --                 +5.75%
   2/26      0830   季调失业率        1月       --                  4.12%
     
      *3月3日当周    
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                    前值
    3/5      0830   消费者物价        2月       --                  +0.76%
                     指数(CPI)                      
    3/5      1610     外汇存底        2月       --          4,169.35亿美元
    3/7      1600         出口        2月       --                   -5.3%
 
      *3月17日当周    
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
   3/20      1600     外销订单        2月       --                  -2.8%
 
      *3月24日当周    
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
  *3/24     16:00     工业生产        2月       --                 -1.78%
    
      *5月19日当周    
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
   5/20      1610       经常帐     第一季       --        顺差171.4亿美元
    日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
      --        --     重贴现率     第一季       --                 1.875%
      --        --   经济成长率     第一季       --          2.95%(统计值)
 
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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