券商观点：中国股市“红二月”反弹行情已结束，将重归下跌通道--中信

路透北京2月24日 - 中国最大券商--中信证券 周一发布报告认为，中国股市“红二月”本质是反弹行情，目前看反弹高度已达前期目标，且其他因素也开始发生改变，因此行情已经结束，市场将重归下跌通道。

报告指出，当前经济下行预期已被数据兑现，下行速度可能超预期，市场负面影响逐渐显现；其次流动性宽松格局未变，但不确定性增强；同时房地产停贷与降价会提高市场避险情绪，中期信用风险阴霾难散。

“整体来看，自1月下旬以来的‘红二月’反弹行情基本结束，市场将重归下跌通道，但短期结构上的机会依然存在，主要关注改革领域。”报告称。

中国股市沪综指 周一收挫1.75%创一个半月最大单日跌幅，并连续第三日下跌。今日市场受地产股负面传闻影响持续低迷，金融地产等权重板块领跌大盘。分析师指出，负面消息加剧了市场对经济下滑的担忧，对走势起到了推波助澜的作用，但短线料后市跌幅有望减缓。

报告认为，近期的经济数据显示，前期市场形成的经济下行预期已陆续得到验证；但国内实体回落的速度仍可能会超过市场预期。预计进出口增长上半年前高后低，对整体经济支持能力有限。

报告预计，整体上2-3月流动性格局将处于偏松状况，但随着时间推移，不确定性因素在逐步增多，3月可能是流动性偏松格局的尾声，流动性在3月下旬开始对于股市的支撑作用将逐步减弱。

报告判断，短期投资者情绪会受到近期个别银行对房地产部分环节停贷和个别城市房价下降事件的负面影响，市场避险情绪抬升；虽系统性金融风险爆发可能性很小，但未来局部信用风险释放可能性依然不低，