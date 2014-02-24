《中国债市每日综述》基本面忧虑激发利率债中长端买盘，关注明日央行回笼力度

* 楼市前景忧虑等负面消息损及基本面前景

* 资金宽松依旧，风险偏好回落利好债市

* 利率债中长端买盘尤为踊跃

* 关注明日公开市场回笼力度

* 现券收益率累积跌幅不小，后续下行空间或有限

路透上海2月24日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS不改下行态势；流动性维持宽裕，而国内楼市前景忧虑及相关信贷调控等负面消息损及基本面前景，资金风险偏好回落，利好债市，利率债中长端买盘尤为踊跃。

他们并指出，资金泛滥，目前情绪较乐观，明日央行公开市场操作是市场关注重中之重，市场分歧渐显，部分投资者担忧央行会加码回笼，甚至祭出央行票据收缩流动性，考虑到现券收益率已累积不小跌幅，后续下行空间或有限。

“今天长端(收益率)拼命下，尤其5-10年，5-6个点，基本面受地产(消息)拖累，利好债市。”上海一大型券商交易员称。

上周末集中爆出消息，杭州某楼盘因降价而引发老业主砸盘，以及传闻各大银行对于房地产贷款政策出现变化。另外，周一发布主要城市1月房价延续涨势，但同比涨幅出现一年半来首度放缓。 受此拖累，中国股市和期市周一均大跌，亚洲货币表现也受到拖累，伦敦期铜亦跌至逾两周低位。

上述交易员还提到，春节后资金面异常宽松，带动现券收益率跌势不止，“短端利率和城投(债收益率)已经下了100个点了，感觉再下的空间应该有限了，看明天公开市场操作吧。”

而对明日公开市场操作，市场分歧在于正回购回笼对资金面的累积收紧效应何时开始显现？

华南一券商交易员认为，市场资金面宽松格局短线应不会改变，现券强势短期有望延续，“我感觉明天就算出个1,000亿的正回购，市场也能承受的，非常宽松，流动性收紧需要一个过程。”

不过北京一大型银行交易员指出，“(央行)已经(开始)正回购了，如果出个1,000亿，对心理影响很大的。”

上述上海的交易员也表示，“情绪这个东西很难预测，而且要看有没有发央票。”

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 跌势不改。市场人士指出，楼市前景致基本面担忧略有升温，加之流动性宽松格局未改，IRS继续下探之势。

剩余期限约9.50年的固息国债130018券最新成交对应收益率 为4.47%，上日尾盘为4.535%。中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.08元，较上日结算价涨0.142元，或0.15%。

尽管马年伊始外界对中国经济下行忧虑再度泛起，不过从中国央行行长和财长在G20会议上的最新表态，不难看出中国正试图引导外界弱化对其GDP增速过度关注，强调更注重经济增长质量。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天两种，逆回购包括七天和14天。

**回购利率跌幅趋缓**

银行间市场周一主要质押式回购利率 跌幅趋缓，尽管流动性整体宽松格局未改，但资金供给较此前的泛滥局面稍有收敛，对于央行公开市场可能加力回笼的担忧，令机构观望心态渐浓。

他们并指出，近期人民币汇率快速下滑，央行疑似入场干预或是重要推手，而这一过程中可能向银行体系投放了不小规模的人民币流动性，接下来汇率走向以及央行相应的政策应对也会对资金面的变化形成直接影响。

“还是宽松，但是感觉不像上周那么夸张了，几家大行的供给不像上周那么多，供稍大于求吧。”华东一银行交易员称。

她谈到，上周公开市场已重启了正回购，但对资金面影响有限，而外汇占款应是最近资金愈发宽松的重要因素之一，如果这一因素持续发酵，公开市场的回笼可能还会加码，甚至不排除重启央票发行。

她并认为，目前14天期以内的回购利率都已处于偏低水平，继续下探的空间很有限，一旦资金面更趋平衡，将震荡反弹，“七天很低了，隔夜更离谱，接下来应该会往回走了。”

面对节后丰沛的流动性，中国央行果断出手重启正回购，上周延续春节后的净回笼态势，惟规模收敛。业内人士认为，公开市场的新动向并不意味政策立场有所变化，在国内经济基本面走向仍待观察的情况下，货币政策仍以防风险为重，延续中性偏紧基调。

北京时间16:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.6413 1.6980 -5.67

七天 3.2712 3.3619 -9.07

14天 3.8660 3.9734 -10.74

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5750 2.7450 -17.00

七天 3.8450 1.9950 +185.00

14天 3.9100 3.6500 +26.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7200 1.8200 -10.00

七天 3.3400 3.6300 -29.00

14天 3.9800 4.0500 -7.00

Shibor

其中:隔夜 1.7000 1.7640 -6.40

七天 3.3390 3.5950 -25.60

三个月 5.5665 5.5775 -1.10