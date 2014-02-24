重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债收益率料低于二级，公开市场不确定性添忧

* 招标品种: 国开行第1-5期增发债

* 期限及金额上限：均为60亿元

* 招标时间: 周二(25日) 1/3/5年：9:30-10:30

* 7/10年：9:30-11:10

* 受访人数:7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.50%-4.75%、5.15%-5.33%、5.30%-5.49%、5.40%-5.62%、5.52%-5.68%

* 预测均值: 4.56%、5.18%、5.35%、5.49%、5.55%

路透上海2月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标五期固息增发债。市场人士表示，资金面宽松局面不改，且房地产有关消息引发债市做多情绪，若央行公开市场回笼力度不超预期，明日增发的“福娃债”收益率有望稍低于二级，一至10年预测均值分别落在4.56%、5.18%、5.35%、5.49%和5.55%。

不过交易员指出，市场情绪尚不稳定，多数机构仍关注明日央行公开市场操作方式和操作力度。

华北一银行交易员称，上午在房地产消息刺激下，现券做多情绪高涨，再加上资金面持续宽松，现券各期限品种收益率依旧下行；若央行公开市场不出意外，明日国开债结果有望低于二级市场。

"不过房地产真的这么不堪么 ,只是觉得市场太乐观了，而且央行也猜不透",他称。

华中另一银行交易员也指出，明天公开市场情况还不明朗，当前市场交投情绪还不稳定，不过金融债收益率降幅比国债降幅要明显很多，不排除明日国开债行情得以延续，且短端品种更甚。

银行间市场周一主要质押式回购利率 跌幅趋缓，尽管流动性整体宽松格局未改，但资金供给较此前的泛滥局面稍有收敛，对于央行公开市场可能加力回笼的担忧，令机构观望心态渐浓。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.7698%、5.3258%、5.4944%、5.6168%和5.6714%。

上周末集中爆出消息，杭州某楼盘因降价而引发老业主砸盘，以及传闻各大银行对于房地产贷款政策出现变化，部分银行暂停办理房地产夹层融资业务和地产供应链金融业务。

中国周一公布主要城市1月房价延续涨势，但同比涨幅出现一年半来首度放缓，在部分地方加大调控政策，房地产相关信贷偏紧的情况下，未来涨势或有望趋缓。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天两种，逆回购包括七天和14天。

明日招标新债具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 均为60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：2月25日9:30-10:30

7/10年：2月25日9:30-11:10

招标方式 7年多重价格(美国式)招标；

1/3/5/10年单一价格(荷兰式)招标

缴款日 2月27日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 2月26日-2月27日

上市日 1年：3月3日

3/5/7/10年：3月5日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%

(加权) (加权)

2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%