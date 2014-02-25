版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 17:20 BJT

台湾债市：103/4期借券成交45.34亿台币，加权平均利率0.5765%

路透台北2月25日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细
节如下：
    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
   103/4    45.34    0.5900    0.5700        0.5765       159.0     160.0
                        
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐