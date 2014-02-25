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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 17:22 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，证券业卖超15亿台币

路透台北2月25日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/
4 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     20.00      5.00       +15.00
     票券业      0.50      0.50            0
     证券业      2.00     17.00       -15.00
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