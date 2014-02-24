瑞士金融：美国将瑞士保险业亦纳入富人海外逃税案的调查范围

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透苏黎世2月24日 - 华尔街日报周一援引未具名消息人士的话报导称，美国检控方针对瑞士银行业帮助美国富人逃税一案正在扩大调查范围，将保险业亦纳入审查。
根据该报报导，位于苏黎世的保险商Swiss Life 在去年12月向数百位美国客户退还资金，这些客户曾在一家名为Bank Frey的瑞士私人银行账户上投资了投连险产品。
Swiss Life的发言人表示，并无美国官员前来接触该公司。
Frey是受到美方正式调查的14家瑞士公司之一，美方正在调查这些公司与美国客户以及免税资产方面的交易。该公司在去年底表示将关闭业务，因调查成本侵蚀其财务实力。
数月来瑞士保险商一直在为美方调查其投资连接保险产品做准备。这种产品可以让美国富豪将股票、私募股权以及其它银行接受的资产放入寿险保单，从而降低其应纳税率。
行业内部人士对路透表示，退还客户资金表明保险商去年开始的举措有所加快。去年保险商还试图让购买这些保险产品的美国客户确信，他们可以证明已经支付了对美国的应纳税款。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币