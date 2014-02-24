台湾央行：引述国际机构研究称低利率与高房价无必然关连

路透台北2月24日 - 台湾央行周一引述国际机构研究指出，低利率与高房价并无必然的关连性。央行不仅须维持物价稳定，仍须关注金融稳定；惟处理房市泡沫，利率政策并不适当。

针对央行发表的参考资料，市场人士解读认为，央行释出了不会为消弭房市泡沫而升息的讯号。

台湾央行引述IMF(国际货币基金)的实证研究显示，近10年来低利率与房价暴涨，两者之间并没有必然的关连性；像是澳洲、纽西兰及英国的利率都比美国高，但房价涨幅却是比美国大。

国际机构研究认为，导致近10年欧美房价飙涨的主因，系持续的资本流入、过度金融创新、房贷授信审理不实等问题所致。2008年美国次级房贷引爆的全球金融危机显示，金融不稳定可能演变成金融危机，并对实质经济造成伤害；本次危机对各国央行的启示是，单是维持物价稳定仍不足够，货币政策仍须关注金融稳定。

央行引用的证据还显示，利率上升或有助于压抑房价，但却不足以达到有意义的抑制程度；要调升利率至足以有意义地抑制房价，调涨幅度得够高，但却可能得冒着肇致经济衰退的风险。

此外，国际组织多认为，与房屋有关的税负，对抑制房价最有效、且扭曲程度最小。租税工具如因涉及政治问题而窒碍难行，金融相关的总体审慎措施为最佳工具，其中，贷款成数上限是大有可为的总体审慎工具。