《中国企业债发行日程表》--2月24日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *天津临港投资 12 7 2/25簿记建档 上限为8.30% AA 2/26-2/27 广州证券 控股 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *富阳城投集团 5 7 2/25簿记建档 上限为7.90% AA 2/26-2/28 国开证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) ========================================================================================= *重庆渝中国资 8 7 2/25簿记建档 上限为7.50% AA 2/26-2/28 广发证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *双流县水务建投 8 6 2/25簿记建档 上限为8.50% AA 2/26-2/28 中信建投证券 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= *镇江新区城建投 7.5 7 2/25簿记建档 上限9.59% AA- 2/26-2/28 海通证券 (第二期) (第3-7年末每年偿还20%本金/镇江新区经济开发总公司提供担保) 国开证券 ========================================================================================= *嘉兴南湖新市镇 9 7 2/25簿记建档 上限7.80% AA 2/26-3/3 西南证券 开发建设集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *眉山市资产 14 7 2/25簿记建档 上限为8.40% AA 2/26-3/3 银河证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *佳木斯市新时代 13 7 2/25簿记建档 上限8.20% AA 2/26-3/4 太平洋证券 城建投 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= *莆田市城建投 23 7 2/25簿记建档 上限8.50% AA 2/26-3/4 兴业证券 开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 赣州开发区 5 6 2/18簿记建档 7.40% AA 2/19-2/25 国信证券 建设投资 (第3-6年末每年偿还25%本金/发行人以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 赣州开发区 10 7 2/18簿记建档 7.43% AA 2/19-2/25 国信证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 株洲市国有资产 8 7 2/18簿记建档 7.39% AA 2/19-2/25 国海证券 投资控股集团 (附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 云南路桥股份 3.5 6 2/20簿记建档 7.58% AA 2/21-2/25 齐鲁证券 (第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 海安县开发区 7 7 2/20簿记建档 7.49% AA 2/21-2/25 国泰君安证券 经济技术开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/由重庆进出口信用担保有限公司提供担保) 6 5 7.40% (第3-6年末每年偿还25%本金/发行人以其持有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 忻州市资产 10 7 2/20簿记建档 7.90% AA 2/21-2/25 中德证券 经营管理中心 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 贵州凯里 10 7 2/20簿记建档 7.80% AA 2/21-2/25 国开证券 城镇建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以六宗土地使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 仙桃市城市 10 7 2/21簿记建档 *8.15% AA- 2/24-2/25 东方花旗证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 广西钦州临海 9 7 2/19簿记建档 7.68% AA 2/20-2/26 国海证券 工业投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以拥有的国有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 榆神能源 23 7 2/20簿记建档 8.50% AA 2/21-2/26 天风证券 开发建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 开原市城乡 8 7 2/21簿记建档 *7.88% AA 2/24-2/26 平安证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 怀化市城市 7 10 2/20簿记建档 8.14% AA 2/21-2/27 国信证券 建设投资 (第3-6年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年偿还15%本金) ========================================================================================= 上海陆家嘴 16 5 2/24簿记建档 上限6.60% AAA 2/25-2/27 海通证券 集团 (第3-5年末每年分别偿还30%、30%和40%本金) 爱建证券 ========================================================================================= 湘潭高新 15 7 2/24簿记建档 *8.16% AA 2/25-2/27 江海证券 集团 ========================================================================================= 泉州市泉港 9 7 2/24簿记建档 *7.79% AA 2/25-2/27 国泰君安证券 石化工业区 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 毕节市开源 13 7 2/24簿记建档 上限8.20% AA 2/25-2/27 中信建投证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 邹平县国有 8 7 2/21簿记建档 7.30% AA 2/24-2/28 华英证券 资产投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 泉州台商 10 7 2/24簿记建档 *7.22% AA- 2/25-3/3 国信证券 投资区 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以其国有土地使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 酒泉市经济 16 7 2/24簿记建档 上限7.80% AA 2/26-3/3 华龙证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 锦州经济技术 8 7 2/24簿记建档 上限9.10% AA- 2/25-3/3 新时代证券 开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金/锦州城建投资发展公司提供担保) ========================================================================================= 甘肃省公路航空 25 6 2/25簿记建档 上限7.60% AA+ 2/27-3/7 华龙证券 旅游投资集团 (第4年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 德邦证券 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: 表示新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)