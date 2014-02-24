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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 18:13 BJT

《中国企业债发行日程表》--2月24日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日) 
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*天津临港投资   12     7    2/25簿记建档    上限为8.30%    AA      2/26-2/27    广州证券
控股     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*富阳城投集团    5     7    2/25簿记建档    上限为7.90%   AA       2/26-2/28    国开证券
         (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)    
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*重庆渝中国资    8     7    2/25簿记建档    上限为7.50%    AA      2/26-2/28    广发证券
经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*双流县水务建投  8     6    2/25簿记建档    上限为8.50%    AA      2/26-2/28  中信建投证券
         (第3-6年末每年偿还25%本金)
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*镇江新区城建投  7.5    7   2/25簿记建档    上限9.59%      AA-     2/26-2/28     海通证券
(第二期)      (第3-7年末每年偿还20%本金/镇江新区经济开发总公司提供担保)          国开证券
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*嘉兴南湖新市镇  9      7   2/25簿记建档    上限7.80%      AA      2/26-3/3      西南证券   
开发建设集团 (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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*眉山市资产     14     7    2/25簿记建档    上限为8.40%    AA      2/26-3/3     银河证券
经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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*佳木斯市新时代 13      7   2/25簿记建档    上限8.20%      AA      2/26-3/4     太平洋证券   
城建投       (第3-7年末每年偿还20%本金)                                           国开证券
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*莆田市城建投   23      7   2/25簿记建档    上限8.50%      AA      2/26-3/4      兴业证券   
开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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赣州开发区      5       6   2/18簿记建档       7.40%       AA      2/19-2/25     国信证券   
建设投资 (第3-6年末每年偿还25%本金/发行人以自有土地使用权进行抵押担保)    
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赣州开发区     10       7   2/18簿记建档       7.43%       AA      2/19-2/25     国信证券   
建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以自有土地使用权进行抵押担保) 
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株洲市国有资产  8       7   2/18簿记建档       7.39%       AA      2/19-2/25     国海证券   
投资控股集团      (附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)  
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云南路桥股份    3.5     6   2/20簿记建档       7.58%       AA      2/21-2/25     齐鲁证券
               (第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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海安县开发区    7       7   2/20簿记建档       7.49%       AA      2/21-2/25 国泰君安证券
经济技术开发   (第3-7年末每年偿还20%本金/由重庆进出口信用担保有限公司提供担保)
                6       5                      7.40% 
               (第3-6年末每年偿还25%本金/发行人以其持有土地使用权进行抵押担保)
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忻州市资产     10       7   2/20簿记建档       7.90%       AA      2/21-2/25     中德证券
经营管理中心   (第3-7年末每年偿还20%本金)
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贵州凯里        10      7   2/20簿记建档       7.80%       AA      2/21-2/25     国开证券
城镇建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以六宗土地使用权提供抵押担保)
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仙桃市城市      10       7  2/21簿记建档      *8.15%       AA-     2/24-2/25 东方花旗证券
建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团提供担保)  
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广西钦州临海     9      7   2/19簿记建档       7.68%       AA      2/20-2/26     国海证券   
工业投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以拥有的国有土地使用权进行抵押担保) 
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榆神能源        23      7   2/20簿记建档        8.50%      AA      2/21-2/26     天风证券
开发建设      (第3-7年末每年偿还20%本金)   
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开原市城乡      8      7    2/21簿记建档       *7.88%      AA      2/24-2/26     平安证券   
建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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怀化市城市      7      10   2/20簿记建档       8.14%       AA      2/21-2/27     国信证券
建设投资 (第3-6年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年偿还15%本金)
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上海陆家嘴     16       5   2/24簿记建档    上限6.60%      AAA     2/25-2/27     海通证券   
集团   (第3-5年末每年分别偿还30%、30%和40%本金)                                  爱建证券
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湘潭高新       15       7   2/24簿记建档       *8.16%      AA      2/25-2/27     江海证券   
集团                                        
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泉州市泉港      9       7   2/24簿记建档       *7.79%      AA      2/25-2/27 国泰君安证券
石化工业区 (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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毕节市开源     13       7   2/24簿记建档    上限8.20%      AA      2/25-2/27 中信建投证券   
建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金)                                              国开证券
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邹平县国有      8       7    2/21簿记建档       7.30%      AA      2/24-2/28     华英证券   
资产投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) 
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泉州台商       10       7  2/24簿记建档        *7.22%      AA-     2/25-3/3     国信证券
投资区 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以其国有土地使用权提供抵押担保)   
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酒泉市经济     16       7  2/24簿记建档    上限7.80%      AA      2/26-3/3      华龙证券
开发投资  (第3-7年末每年偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保)    
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锦州经济技术   8       7   2/24簿记建档    上限9.10%      AA-     2/25-3/3    新时代证券
开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金/锦州城建投资发展公司提供担保)    
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甘肃省公路航空 25       6  2/25簿记建档    上限7.60%      AA+     2/27-3/7      华龙证券
旅游投资集团 (第4年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)             德邦证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注:  表示新增。(完) 

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
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