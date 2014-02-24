《交易视点》汇丰PMI回落超预期，中国中短期金融债存机会--中信证券

路透北京2月24日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，2月汇丰中国PMI初值创七个月新低，回落幅度超预期，而流动性相对宽松的局面会在一定程度延续，在此环境下，当前的收益率水平上行空间较为有限，而继续下行的幅度依赖于资金面宽松程度及其维持的时间。

目前来看，在市场对国债交易型机会相对谨慎情形下，由于金融债与国债的利差处于较高水平，可以关注中短期金融债收益率下行的交易机会；对于配置型机构，绝对收益率较高的金融债具有较好的配置价值。

**汇丰PMI初值创7个月新低，回落幅度超预期**

2月份汇丰PMI初值较上月终值进一步下滑1.2个百分点至48.3，创下7个月以来的低点，下滑幅度超市场预期并且较1月份有所扩大，领先性相对较好的生产和新订单指数下滑幅度也较1月份扩大，显示经济下滑有加速迹象。

除此之外，原材料库存连续5个月下滑，购进价格和出产价格连续4个月下滑，产成品库存也出现回落，显示企业的生产动力减弱、去库存的迹象延续。

整体来看，今年1、2月份实体经济走弱是大概率事件，预计工业增加值将回落至9.5%以下，但考虑到春节放假导致此次汇丰PMI初值的样本区间较短，对于增长下滑是否加速，建议等待终值以及中采PMI公布后再做进一步判断。

**市场研判和投资策略**

近期处于数据的空白期，2月份汇丰PMI初值显示内需的增长动力仍然偏弱，企业去库存的迹象仍在延续，这与持续走弱的工业产品价格以及不太理想的发电量数据相一致，而增长的乏力同样制约了通胀的抬升。

流动性方面，当前资金面异常宽松，受财政存款、外汇占款和货币政策多重因素影响，我们认为相对宽松的局面会在一定程度延续，但央行可能会加大流动性的回笼力度，进而推动资金利率上行。

整体来看，在当前的基本面和资金面环境下，当前的收益率水平上行空间较为有限，而继续下行的幅度依赖于资金面宽松程度及其维持的时间。

目前来看，在市场对国债交易型机会相对谨慎情形下，由于金融债与国债的利差处于较高水平，可以关注中短期金融债收益率下行的交易机会；对于配置型机构，绝对收益率较高的金融债具有较好的配置价值。(完)