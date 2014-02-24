中国外汇：1月代客结售汇顺差环比倍增至4,658亿元人民币--外管局

路透北京2月24日 - 中国国家外汇管理局周一公布，1月银行代客结售汇顺差4,658亿元人民币，按当期结售汇 人民币/美元汇率水平测算，约合763亿美元，环比大增1.3倍；当月代客远期净结汇为1,548亿元人民币。 外管局并首次发布银行代客远期结售汇累计未到期数据。截至1月末，远期累计未到期结汇10,002亿元，未到期 售汇6,396亿元，未到期净结汇3,607亿元。 “通过公布银行代客远期结售汇累计未到期数据，便于数据使用者全面了解远期结售汇业务的积累情况。”外 管局在新增数据说明中称。 其数据并显示，以人民币计算，1月银行自身结汇214亿元，售汇397亿元，结售汇逆差183亿元；境内银行代客 涉外收入18,746亿元（等值3,071亿美元），对外付款16,836亿元（等值2,758亿美元），涉外收付款顺差1,911亿元 （等值313亿美元）。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收: 14年1月 13年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2月 代客结售汇净额（亿美元 763 328 451 392 317 94 26 81 172 343 446 322 926 ）* 以亿元人民币计 4,658 代客收付款顺收（亿美元 313 83 283 289 126 50 -14 -53 83 169 367 127 554 ） 以亿元人民币计 1,911 代客远期结售汇净额（亿 254 184 204 130 180 93 26 144 104 91 44 25 94 美元）* 以亿元人民币计 1,548 远期累计未到期结售汇净 3,607 额（亿元人民币）** 注：* 自2014年起，代客结售汇、代客远期结售汇仅公布人民币数据。表格中美元数据，以外管局公布的银行整体 结售汇人民币/美元数据折算的近似汇率测算而成。 ** 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布，单位为亿元人民币。 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但 引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/) (发稿 李然; 审校 张喜良)