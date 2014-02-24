印尼矿业：政府考虑对那些建立冶炼厂的公司取消有争议的精矿出口税

路透雅加达2月24日 - 印尼煤炭和矿产部高官Sukhyar周一表示，政府考虑对那些在该国建立冶炼厂的公司取消一项颇有争议的精矿出口税。

“出口税可以改变。对于那些认真承诺建立冶炼厂的公司，我们将放宽规则，”Sukhyar说道，“出口税可以降低，或甚至取消。”

印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)1月12日实施富有争议的矿业法案，其中包括税收和矿石出口禁令等内容。但围绕新规定的困惑和争议已使得每月价值5亿美元的矿石和精矿停止出口。（完）