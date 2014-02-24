《交易视点》需关注中国央行流动性回笼及对信用债冲击--中信证券

路透北京2月24日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，央行政策明显转向概率较低，需要关注央行回收流动性及冲击市场预期风险，短期内中票收益率大降空间有限，市场可能回归震荡。

近期交易所市场企业信用变化，被当前乐观情绪所忽视，如果褪去，收益率大幅上行的可能性较大。

**短端产品交易价值明显下降**

虽然节后央行转而回笼资金，但由于回笼力度不够，资金面仍然大幅度趋于宽松。

从未来趋势看，需要关注近期人民币贬值可能对外汇占款流入的负面影响，以及存款规模惯性上行带来的法定准备金缴存的压力，当然关键因素仍然是央行对于资金面的态度。

目前来看，央行可能仍将保持相对中性的政策基调，在当前资金面明显宽松的状况下，央行可能进一步回购流动性，进而推动资金利率转而上行，对短端市场形成一定的冲击。

因此短端产品的交易价值已经明显下降，但是考虑到绝对收益率水平相对较高，短融产品仍然具有一定配置价值。

**中票短期可能回归震荡**

由于中票收益率与同期限政策性金融债均保持稳定，信用利差基本稳定，3-5年AAA中票与非国开金融债的利差达到30-40BP的较低水平。

对于市场的未来趋势，年初以来的行情经历了自利率产品、高等级信用产品到中低等级信用产品的轮动，信用利差及等间利差再度被压缩至相对较低的水平，进一步压缩的空间相对有限，对于收益率的下行空间，同样需要关注的是央行是否允许资金利率中枢有明显的下行。

目前来看，在通胀压力稍有缓解的时期，央行政策明显转向的概率较低，需要关注央行加大流动性回收力度的风险，以及由此可能对市场预期形成的冲击，短期内我们认为收益率大幅下行的空间较为有限，市场可能回归震荡的走势。

**交易所企业信用变化，未来收益率可能大幅上行**

交易所城投债下行主要受资金面宽松、投资者情绪良好及城投债一级供给相对“真空”推动。

但是未来市场流动性仍有不确定性，且城投债一级供给“井喷”，亦为城投债收益率的继续大幅下行带来压力，建议投资者关注资金面的边际变化谨慎把握投机机会。

上周地产债和低等级产业债收益率下行幅度亦有所收窄。市场传闻部分银行收紧房地产项目贷款，可能加大房企资金压力。

如上周周报所述，乐观的市场情绪使投资者暂时忽视了近期交易所市场企业的信用变化，但当乐观情绪褪去之时，收益率大幅上行的可能性较大。

在此背景下，建议投资者控制投机情绪，对低等级地产债和产业债可以逐步获利了结。

**个券点金**

上周共有90只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1287.7亿元；

短融和超短融中，我们推荐14中信SCP001、14大唐集SCP002、14中粮SCP001、14国电集CP001、114中铝业SCP002、14京投SCP001、14五矿SCP002、14港中旅SCP002、14中建材SCP001、14北车SCP003、14中铝SCP002、14华电SCP002、14洋河CP001、14徐矿CP001、14重汽CP001。

中期票据中，我们推荐14淮北矿MTN001、14徐矿MTN001、14皖北MTN001、14神火MTN001。

私募票据中，我们推荐14中电投PPN001、14津城建PPN001、14魏桥PPN001。

企业债中，我们推荐14陆家嘴01、14甘公投债01、14普湾债。 (完)