CNH动态：人民币即期连跌五日后首次收升，但支撑尚未浮现

路透香港2月24日 - 离岸人民币即期汇价 周一在连跌五个交易日后首次收升，在岸与离岸的价差亦完全弭合。然而，中间价尚未释出走稳讯号，人民币后市仍相对脆弱。市场正观察即期汇价在6.1080-6.1200间能否形成稳固支撑。

市场人士指出，离岸市场这波止损盘大致已出清得差不多，在6.10上方亦见到少量的逢低买进人民币意愿。不过，＂成也中间价，败也中间价＂，在央行未透露人民币贬值的底线之前，市场气氛仍相对脆弱。

“这波反套利(reverse arbitrage)之后，境内和境外价差基本消失，汇价预期会在这个水平区间波动。”一中资行交易员说。

他认为，离岸价格跌破6.12的可能性不高，可能盘中因为交易条件短暂跌破，但不至于长时间走软在该水平之上。

交易员指出，央行这波刻意引导贬值，以乎有挤出套利热钱的意图，市场还在观察短短数天的市场表现，是不是已经达成了央行的目的。不过，可以预期的是，短期内境内外价差将会保持在100点子以内。

离岸人民币上周五在欧美交易时间创下年内新低6.1162后，今日在亚洲时间由低点回升，盘中多数时间在6.10下方波动，午后在某大型外资行积极买进人民币推助下，一度触及6.0900的盘中高点。

人民币即期 在亚洲时间收6.0926，较上周五的6.0940上涨，但伦敦开盘后汇价续回软至6.1001。亚洲交易时间区间在6.0900-6.1062。

以现在价格计，在岸与离岸转为正价差17点子，本月初负价差最多达逾300点子。

后续要观察的是去年第四季以来热门看多人民币选择权部位。几位银行人士提到，今年以来承作的24个月选择权，不少已经跌破履约价格，但还在下档保护价格内(downside protection)。若即期价格持续跌破6.10至6.15，甚至是6.20，客户必须处理损失部位，藉时可能会成为离岸市场变数。

离岸人民币马年以来几乎是日日跌跌不休，交易员在分析央行用意之余，也提供几个下档支撑观察点，包括长期均线支撑6.1080、整数关卡，以及离岸价格是否跌破中间价。

一外资行人士指出，离岸价格长期较境内价格以及中间价强，一旦形势反转，市场对贬值预期将增强，可能会触动恐慌抛盘。

“好像看起来可能性不高，但现在看不清央行的想法，我们还是作好准备。”他说。

前次中间价高于离岸价格是在2012年5-9月中，自此离岸价格进入一波长期升值。

人民币兑美元即期 周一继续收贬。中间价连续第五天低开，贬幅明显收窄。客盘出现分化、结购汇相对均衡，但在收盘前十分钟大行购汇再度入场，令收盘价逼近6.10元关口。 （完）

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