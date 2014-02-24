《交易视点》中国政策未来存两种情景，转债整体机会不大--中信证券

路透北京2月24日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，鉴于“资金面重归紧平衡”和“紧信用、宽货币”两种情景之下，转债市场整体都面临风险，可能仅存在个券行情，因此建议投资者在两会之前将转债仓位降至低配，锁定“红二月”的投资收益。

个券方面，建议重点持有平安转债，重工、隧道、中行转债等涨幅较高的转债可以获利了结，石化转债不必追涨。

**资金面宽松引领近期股市、债市、转债反弹**

近期资金面逐渐宽松，银行间1天/7天回购利率降至1.7%/3.4%，3个月同业存款降至5.8%。

资金面的宽松带动股债双升，1月21日以来中短期国债收益率下降20-60bp， AAA中期票据收益率下降40-60bp，股市、转债涨幅约4%。

**外汇占款增加、央行干预汇市或是资金面宽松主要原因**

2013年12月以来，海外套息交易资金自对国内债券的需求增强，人民币兑美元汇率快速升值，套利资金的流入带来外汇占款的较快增加。

1月28日之后，人民币兑美元即期汇率在14个交易日内持续贬值0.6%至6.09，与掉期和离岸汇率走势背离，表明央行通过买入美元/卖出人民币的方式干预汇市。

如果这一推测成立，央行在汇率市场的操作将增加基础货币，从而导致资金面更为宽松，未来央行在公开市场的资金回笼操作将成为必然选择。

**未来情景一：人民币主动贬值结束，资金面重归紧平衡**

如果央行继续干预汇市、降低人民币的升值预期，那么投放的基础货币将继续增加，作为对冲，应该可以看到央行在公开市场加大资金回笼。

一段时间后，货币市场利率可能重新回归紧平衡状态，终结当前的债市行情，而经济增速放缓、资金成本回升的组合将导致A股、 转债面临下跌风险。

**未来情景二：非标投资收缩，“紧信用、宽货币”出现**

近期，媒体报道多家商业银行在收紧房地产行业融资，对“非标”的需求出现下滑。

理论上，“非标”需求下滑将导致银行收缩信用、降低同业资金需求，从而带动M2增速逐步回落，为货币政策的放松留出空间。

未来，若商业银行继续收缩非标并带来“紧信用、宽货币”效应，资金面将有望维持相对宽松（7天回购可能低于4%），债券市场回暖行情将延续。

同时，银行体系对房地产行业收缩信用将导致房地产产业链需求下滑，鉴于刺激政策难以推出，股市和转债整体将面临下跌风险，可能仅存在国企改革等题材型机会。

**转债投资策略**

鉴于“资金面重归紧平衡”和“紧信用、宽货币”两种情景之下，转债市场整体都面临风险，可能仅存在个券行情，我们维持此前观点，建议投资者在两会之前将转债仓位降至低配，锁定“红二月”的投资收益。

个券方面，建议重点持有平安转债，重工、隧道、中行转债等涨幅较高的转债可以获利了结，石化转债不必追涨。

民生转债：民生转债下修转股价的股东大会将于2月27日召开，上周民生转债逆市上涨1.9%，市场对下修议案获得通过的预期进一步增强。预计下修后转股溢价率约5%左右，转债价格100-105元。 (完)