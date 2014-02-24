更新版 1-中国外汇：1月代客净结汇创一年新高，2月料因人民币贬值明显下降

* 1月代客结售汇顺差环比倍增 * 主因1月人民币做多情绪浓郁 * 2月结售汇顺差料明显下降 * 代客结售汇是否现拐点仍继续观察 (新增更多评论和背景) 路透北京2月24日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，人民币单边升值预期下，1月银行代客净结汇环比倍增 ，并创一年来新高；但受2月人民币大幅贬值走势影响，预计2月结售汇顺差将出现明显下降。 市场人士指出，数据说明1月底时市场上人民币多头情绪为主，升值预期较强，但2月人民币贬值行情必然影响 当月数据。不过，对于人民币汇率的前景，目前仅通过今年1月的结售汇数据还无法说明太多问题，代客结售汇是否 出现拐点还需要继续观察。 “2月会出现明显下降，日历天数少，春节因素，加上最近几天的贬值走势，市场愈加慎重，购汇也逐渐增多， 这一正一反的因素都会让2月净结汇减少。” 中国银行国际金融研究所宏观经济研究主管温彬指出。 外管局周一公布数据显示，1月银行代客结售汇顺差4,658亿元人民币，按当期结售汇人民币/美元汇率水平测算 ，约合763亿美元，环比大增1.3倍；当月代客远期净结汇为1,548亿元人民币。 而与国外伴随此次人民币贬值出现的唱空中国之声不同，温彬认为，中国经济的增长潜力犹在，但从理论上讲 人民币汇率已经相对均衡，央行也有意引导外汇市场更有弹性，所以要想预测人民币究竟升值还是贬值仍是非常难 。 他并强调，人民币汇率走势不仅仅取决于中国国内的经济结构转型，还取决于全球的大环境，尤其是美国退出Q E（量化宽松政策）的力度和对中国经济的冲击。但监管层对于人民币汇率的基本方向是不变的，那就是要增强汇率 的弹性，引导市场双向波动。 “从这个角度而言，人民币升值空间已经比较窄，今年应该会相对稳一些，...从今年二季度之后，人民币汇率 估计会出现企稳向上的态势。”温彬提到。 人民币兑美元即期 周一继续走贬，中间价连续第五天低开，但贬幅明显收窄。市场中大行购汇不明 显，而客盘出现分化、结购汇相对均衡。中间价过去五天以来累计下跌136个点子；即期上周累计下跌0.4%，今年初 至上周收盘止累计跌幅则为0.62%。 中国招商证券周一发布研究报告称，上周人民币即期汇率大幅走贬，主要因季节因素引起贸易顺差规模收窄、 甚至出现逆差，以及QE退出引发的外汇持有意愿上升等原因。预计这波贬值将持续一个季度左右。 亦有分析认为，上周人民币大幅走贬并非一次由市场力量驱动的人民币贬值。因为在岸市场人民币现货走贬的 同时，还伴随着外汇占款的投放和利率下降，央行刻意引导的意图十分明显。因此，中国货币政策指向含义的人民 币中间价近期的主动大幅贬值，应该是顺应经济放缓及应对全球量化宽松政策退出的主动操作，尽早地挤压泡沫。 外管局此次并首次发布银行代客远期结售汇累计未到期数据。截至1月末，远期累计未到期结汇10,002亿元，未 到期售汇6,396亿元，未到期净结汇3,607亿元。外管局意在通过公布银行代客远期结售汇累计未到期数据，便于数 据使用者全面了解远期结售汇业务的积累情况。 外管局数据并显示，以人民币计算，1月银行自身结汇214亿元，售汇397亿元，结售汇逆差183亿元；境内银行 代客涉外收入18,746亿元（等值3,071亿美元），对外付款16,836亿元（等值2,758亿美元），涉外收付款顺差1,911 亿元（等值313亿美元）。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收: 14年1月 13年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2月 代客结售汇净额（亿美元 763 328 451 392 317 94 26 81 172 343 446 322 926 ）* 以亿元人民币计 4,658 代客收付款顺收（亿美元 313 83 283 289 126 50 -14 -53 83 169 367 127 554 ） 以亿元人民币计 1,911 代客远期结售汇净额（亿 254 184 204 130 180 93 26 144 104 91 44 25 94 美元）* 以亿元人民币计 1,548 远期累计未到期结售汇净 3,607 额（亿元人民币）** 注：* 自2014年起，代客结售汇、代客远期结售汇仅公布人民币数据。表格中美元数据，以外管局公布的银行整体 结售汇人民币/美元数据折算的近似汇率测算而成。 ** 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布，单位为亿元人民币。 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但 引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/) (发稿 李然/李文科; 审校 张喜良)