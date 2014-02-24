《交易视点》中国流动性最宽松状态将过去，收益率再降动力不足--中金

路透北京2月24日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，1月以来债市牛市陡峭行情源于流动性好于预期，但流动性最宽松状态即将过去，预计未来债券收益率下行动力不足。此前获利投资者可部分获利平仓，观察经济动能、非标增长以及央行货币政策态度后再择机入场。

**2月经济数据前瞻**

通胀方面，国际能源及金属价格2月以来有所反弹，但国内库存周期使得工业品价格依然疲软，预计PPI同比跌幅将进一步扩大至1.9%。

尽管春节后全国出现大范围的降雪，但食品价格回落幅度并未明显慢于往年同期，同时控制三公消费和房地产市场的降温可能使非食品同比明显回落，综合预计2月份CPI同比降至1.9%。

近期通胀层面的两个变化可能会引起市场关注。一是生猪价格已经连续5周低于盈亏平衡点，市场担心后期引发高通胀。

尽管3、4月面临传统的需求淡季，但国家猪肉收储的展开可能抑制生猪价格淡季继续大幅下跌，同时需求也可能面临“旺季不旺”的局面，因此未来出现大涨的概率仍然较低。

另一个变化是铁路运费再次上调，市场可能担心对CPI造成一定推动。从历史规律看，铁路运费似乎与CPI涨幅并无明显相关性，而且平均而言此次上调幅度小于去年，因此对CPI推动作用有限。

增长方面，从汇丰PMI前2月的累计变动看，1、2月份工业增加值累计同比有进一步回落的可能，预计为9.4%。

由于1月进出口同比的超预期上升主要与部分进出口从2月提前到1月有关，那么相应地2月份进出口同比大概率将出现回落。但近期套利资金的活跃有可能缓冲出口数据的降幅，预计出口同比将降至4%附近，进口同比降至5.3%，贸易顺差缩小至143亿美元。

投资增速有望重复过去几年“开门红”规律，但房地产销售放缓对投资的影响将逐步显现，同时两会后对地方政府融资也有可能有进一步的限制措施，投资增速可能呈现前高后低的形态。

四季度的高基数、限制三公消费和价格同比回落三个因素可能使消费增速下降至11.6%附近。

金融方面，贷款年初冲量动力仍强，预计2月贷款增量将8000亿左右。

社会融资方面，银行对信用风险的担忧可能使委托/信托贷款增量有所下降，同时承兑汇票的高增长也难持续，债券增量仍将保持低位，预计社会融资增量将降至1.3万亿。外汇占款的增长和去年低基数有望使M2增速同比小幅反弹至13.3%附近。

**拐点or噪声？**

近期债市的多空分歧有所加大。市场主要的关注焦点有两个，一是央行货币政策态度是否发生变化，以及流动性是否出现了实质性以及趋势性的好转。

二是近期部分银行传出暂停房地产贷款业务的，杭州等二线城市也出现了房地产开发商的降价行动，是否会引发银行后续跟风对房地产融资政策的趋严限制以及引发房地产需求的减弱，从而导致非标和贷款需求减弱。

这两个问题都对债券的需求有较大的影响。债市目前已经进入拐点还是只是受到较大噪音的干扰？

我们认为，资金超预期宽松与春节后存款回流以及汇率干预导致的外汇占款增加有关。春节后，按照以往经验，这些春节前增加的流通中现金绝大部分会重新以存款形式回流到银行，提高银行的超储率。

在时间差因素下，有利于资金面的季节性因素已经体现，但不利因素尚未发生，因此短期内银行超储率有很明显的上升，推动了这一轮资金面的宽松。

但在2月下旬，法定缴款以及财政存款上缴会起到一定的对冲作用，减弱目前资金面的宽松程度。此外，近期CNY以及CNH的贬值并不是市场的自发行为，可能带有一定的政策干预的成分。

由于国有大型银行持续买入美元，企业客户的结汇需求得到充分的满足，因而短时间内会形成大量银行的外汇占款。如果是政策干预，这些外汇占款可能最终会流入央行，形成人民币的投放。

但中期来看，由于部分套利头寸遭到近期这一轮贬值的冲击，加上近期国内货币市场利率的下行，套利资金需求可能会阶段性减弱，从而导致未来一段时间外汇占款的下降。

近期一些银行停止了部分银行融资业务，引发市场对后续房地产走势以及非标需求的关注。某股份制银行暂停的房地产业务主要是夹层融资和供应链融资，这些融资方式在银行的房地产业务中的占比本来不算高。目前尚未看到普遍性的房地产业务政策收紧。

从房地产的融资需求来看，目前仍维持在高位。一线二线城市1月份的土地出让金规模仍处在历史高位。去年全国土地出让金超过4万亿，这些拍卖下来的土地，后续的开发存在着很强的融资需求。

而今年银行的贷款额度以及非标融资额度相比于这些融资需求而言可能仍有所不足。但在融资需求明显降下来之前，受到贷款额度和非标扩张难度提高的约束，房地产企业以及城投类企业的融资利率会维持在高位甚至继续走高。

预计到下半年，房地产开发的需求可能会逐步转弱，融资需求源头的减弱才有可能逐步带来非标需求以及同业存款需求的下降，才会有利于社会整体利率水平的下行。

总体来看，我们对今年经济增长看法较为谨慎（房地产今年会放缓，企业难以长期忍受高利率），但对于中短期的经济形势，我们不那么悲观。

对于债券市场，我们维持近期的观点。1月份以来的债市牛陡行情主要是流动性好于预期的修正。但流动性最为宽松的状态即将过去，虽然尚不会很快进入紧张阶段，但供给会逐步增加。

而银行非标业务的扩张速度有一定放缓，源头上，房地产和城投对非标的融资需求未明显减弱，非标利率难以下行，但债券收益率已经下行的情况下，收益率对比可能不利于银行、保险对债券的需求。

持续的刚兑事件使得金融机构的风险偏好也未真正转向。预计未来一段时间，债券收益率下行动力不足，可能会在流动性逐步收紧以及供需关系影响下有所回升。

此前获利的投资者可以选择部分获利平仓，进一步观察经济动能、非标增长以及央行货币政策态度后再择机入场。(完)