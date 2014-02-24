《交易视点》中国房地产债估值承压，关注中小发行人流动性风险--中金

路透北京2月24日 - 中国大型投行--中金公司发布简评认为，2014年房地产行业周期将走弱，短期利空房地产公司债估值，投资者还需要关注事态发展，防范内、外部流动性收缩的相互反馈导致发行人资金链断裂，尤其需关注中小发行人。

**事件**

（1）近期，《21世纪经济报道》等多家媒体关于部分商业银行收紧房地产融资的报道增多。

（2）《理财周报》题为《名流臵业借道12家子公司融资案：轮番输血30亿承压》报道，质疑名流臵借道子公司融资、债务增长快、融资成本高等方面的问题。

**点评**

名流债一直在我们的关注名单，此次媒体对发行人的负面报道中，非传统贷款渠道高成本融资尤其值得关注，说明公司应存在较大的资金压力，考虑今年有18 亿元公司债到期集中支付，存在较大周转风险。

2014年90%的房地产公司债都将面临到期或回售，13年三季度最新财务报表静态来看，发行人整体流动性状况尚平稳，但仍有少数几家发行人需要保持重点关注，除名流外，还包括银基、东华等几家民营开发商。

动态来看，我们判断2014年房地产行业周期将走弱，内部流动性堪忧，而近期外部流动性收缩的动向更需要严密关注，一方面短期利空房地产公司债估值，另一方面需要关注事态发展，防范内、外部流动性收缩的相互反馈导致发行人资金链断裂，尤其需关注中小发行人。(完)