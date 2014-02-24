路透伦敦2月24日 - 以下为IRON FX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周五上涨，但仍低于前次高位1.3770(第一阻力位)。我依然预计上涨趋势将会延续，并挑战接近上档通道上端的1.3810(第二阻力位)。高位与低位均垫高的状况仍存在，只要汇价保持着上涨趋势通道内，短期前景就保持正面。只有跌破通道的下缘和1.3700(第一支撑位)障碍位，走势才会偏向下档。

欧元/英镑：走高，当前在接近0.8260(第一阻力位)和200日移动均线的位置盘整。进一步上涨可能会挑战较长期下档趋势线的有效性。乖离率的移动平均值(MACD)摆动指标(oscillator)在零线和触发线上方，确认近期价格走势的多头动能。不过，只要趋势线和0.8335(第二阻力位)未被穿破，短期上涨就应被看作是较长期下跌趋势的修正走势。

欧元/日圆：在未得到确认的“头肩底”形态颈线处反弹，但未能突破141.25的阻力位(第一阻力点)。正如前次提到的，需要升穿该阻力位，才会确认这一形态。若突破141.25(第一阻力点)，欧元/日圆未来可能升向144.35(第三阻力位)障碍位，即1月29日到2月4日涨势的161.8%费波纳奇延伸技术位。不过，MACD和价格走势间的负向背离值得注意。欧元/日圆若跌破139.15(第一支撑位)，可能暗示头肩底形态无法确认，前景将再度转为偏空。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3763 1.3737 +0.19 +0.13 1.3745

美元/日圆 102.37 102.52 -0.15 -2.78 105.30

欧元/日圆 140.89 140.84 +0.04 -2.59 144.63

美元/瑞郎 0.8861 0.8876 -0.17 -0.75 0.8928

英镑/美元 1.6653 1.6614 +0.23 +0.59 1.6556

美元/加元 1.1117 1.1109 +0.07 +4.68 1.0620

澳元/美元 0.8978 0.8974 +0.04 +0.73 0.8913

新西兰元/美元 0.8283 0.8279 +0.05 +0.94 0.8206

欧元/瑞郎 1.2198 1.2190 +0.07 -0.59 1.2271

欧元/英镑 0.8262 0.8266 -0.05 -0.42 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9353 8.9673 -0.36 +0.99 8.8474

美元/挪威克朗 6.0452 6.0753 -0.50 -0.35 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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