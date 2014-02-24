欧洲汇市：英镑小幅上涨，关注欧元区经济前景

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透伦敦2月24日 - 英镑 周一微升，交易人士或将关注英国经济与欧元区其他国家的前景差异。
英镑在过去两日走势胶着，此前兑欧元和美元上涨，因有关于英国经济成长的乐观迹象，且交易商称沃达丰出售其主要美国业务，引发美元卖需。
但本周尾段将出炉的2月欧元区通胀率初值，可能促使欧洲央行推动进一步放宽政策，而此时正值英国央行在考虑收紧政策的最佳时间。
这将提升英镑资产的回报率。
摩根大通驻伦敦的策略师Ian Stannard称，“整体前景是，英镑应能把涨势维持得相当好。”
英国上周五公布的零售销售数据趋疲，却并未打消外界的预期，即英国央行将是在实施五年超宽松政策后升息的首家主要央行。
短期而言，交易商称英镑似会陷于1.6610-1.6690美元区间，有些人说与沃达丰交易相关的订单或埋于1.6610。英镑兑美元上升0.4%，早盘处于该区间顶端，英镑兑欧元上涨0.2%，报0.825英镑。
分析师对英国经济复苏的主要担忧是，重心可能过多放在了又一场消费者信贷泡沫和部分城市房价上涨方面，而没有重视生产力的提升及商业投资。(完)
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路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币