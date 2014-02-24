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市场报道 | 2014年 2月 24日 星期一 19:23 BJT

欧洲汇市：英镑小幅上涨，关注欧元区经济前景

路透伦敦2月24日 - 英镑 周一微升，交易人士或将关注英国经济与欧元区其他国家的前景差异。

英镑在过去两日走势胶着，此前兑欧元和美元上涨，因有关于英国经济成长的乐观迹象，且交易商称沃达丰出售其主要美国业务，引发美元卖需。

但本周尾段将出炉的2月欧元区通胀率初值，可能促使欧洲央行推动进一步放宽政策，而此时正值英国央行在考虑收紧政策的最佳时间。

这将提升英镑资产的回报率。

摩根大通驻伦敦的策略师Ian Stannard称，“整体前景是，英镑应能把涨势维持得相当好。”

英国上周五公布的零售销售数据趋疲，却并未打消外界的预期，即英国央行将是在实施五年超宽松政策后升息的首家主要央行。

短期而言，交易商称英镑似会陷于1.6610-1.6690美元区间，有些人说与沃达丰交易相关的订单或埋于1.6610。英镑兑美元上升0.4%，早盘处于该区间顶端，英镑兑欧元上涨0.2%，报0.825英镑。

分析师对英国经济复苏的主要担忧是，重心可能过多放在了又一场消费者信贷泡沫和部分城市房价上涨方面，而没有重视生产力的提升及商业投资。(完)

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