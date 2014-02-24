马来西亚期市：棕榈油期货受获利了结拖累走软，但能源涨势限制跌幅

路透吉隆坡2月24日 - 马来西亚棕榈油期货周一收低，为四个交易日以来首次，因此前涨势令指标期价突破17个月高位，投资者进行获利了结，同时马币(林吉特)尾盘走强降低买兴。

但能源市场走强限制此间跌势，因这预示棕榈油作为燃料用途的需求将会增大。

周一尾盘时，马来西亚指标5月棕榈油期货 微跌0.51%至每吨2,745林吉特，盘中介于2,737-2,777林吉特。

马币兑美元 周一尾盘攀升0.4%报3.2825马币，使得以该货币计价的棕榈油对海外买家而言更加昂贵。

总成交量为45,780口，高于通常的35,000口。

棕榈油可以作为生产生物燃料的原料，因此原油价格上涨将提高对棕榈油在这方面的需求。毛棕榈油越来越多地被作为“绿色”添加剂加入矿物燃料中以降低成本和减少污染气体排放。

布兰特原油 周一涨至每桶110美元，与其它风险资产走势相背离，因有消息称非洲供应进一步减少，且石油需求增长料将恢复。美国原油 上涨0.25美元报每桶102.45美元。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校 王冠中)