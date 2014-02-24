美国各类经济指标总览--2014/2/24

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
当前值 前次值 失业率(%) 6.6 (1月) 6.7 (12月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加11.3 (1月) 增加7.5 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (1月) 持平 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (1月) +0.1 (12月) 实质所得(%) +0.1 (1月) -0.5 (12月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.2 (1月) +0.1 (12月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (1月) 持平 (12月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +3.2 (第四季初值) +4.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第四季初值) +2.0 (第三季终值) 零售销售(%) -0.4 (1月) -0.1 (12月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差387.0 (12月) 逆差345.6 (11月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) -0.3 (1月) +0.3 (12月修正值) 产能利用率(%) 78.5 (1月) 78.9 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 33.6 (2月15日当周) 33.9 (2月8日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字104.2 (1月) 盈余532 (12月) 领先指标(%) +0.3 (1月) 持平 (12月修正值) 个人所得(%) 持平 (12月) +0.2 (11月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (12月) 持平 (11月) 消费者信贷(亿美元) 增加187.6 (12月) 增加124 (11月修正值) 企业库存(%) +0.5 (12月) +0.4 (11月) 建筑支出(%) +0.1 (12月) +0.8 (11月修正值) 消费者信心 80.7 (1月) 77.5 (12月修正值) 房屋开工(万户) 88.0 (1月) 104.8 (12月修正值) 建筑许可(万户) 93.7 (1月) 99.1 (12月修正值) 成屋销售(万户) 462 (1月) 487 (12月修正值) 新屋销售(万户) 41.4 (12月) 44.5 (11月修正值) 工厂订单(%) -1.5 (12月) +1.5 (11月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -4.2 (12月修正值) +2.7 (11月修正值) 供应管理协会非制造业指数 54.0 (1月) 53.0 (12月) 供应管理协会制造业指数 51.3 (1月) 56.5 (12月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (12月) +0.5 (11月修正值) 进口物价(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 出口物价(%) +0.2 (1月) +0.4 (12月修正值) 单位劳工成本(%) -1.6 (第四季初值) -2.0 (第三季修正值) 非农业生产率(%) +3.2 (第四季初值) +3.6 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字948.4 (第三季) 赤字966.1 (第二季)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币